تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

سيلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره البنك الأهلي في إطار منافسات الدوري المصري خلال لقاء مؤجل من الجولة الـ 25.









وسيلعب المارد الأحمر ضد فريق البنك الأهلي، يوم الخميس الموافق 22 يوليو الجاري، وذلك على ملعب "الأهلي وي السلام"، في السابعة مساءً.









ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 51 نقطة من 23 مباراة، بفارق عشر نقاط عن الزمالك المتصدر صاحب الـ 61 نقطة، وللشياطين الحمر أربع مباريات مؤجلة.









فيما يأتي نادي البنك الأهلي في المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة، بعدما فاز في خمس مباريات، وتعادل في 10 لقاءات وخسر في 11 مباراة.