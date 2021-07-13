حبس 5 أشخاص من عائلة واحدة قاموا بدهس شاب لخلافات علي قطعة أرض بالبحيرة

قرر المستشار لؤى إبراهيم أبو سكينة، وكيل النائب العام وبإشراف المستشار إسلام حازم رئيس نيابة الدلنجات، حبس فلاح وزوجته ونجلته وزوجات نجليه، عدد 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامهم بقتل شاب دهسا بسيارة نقل، أثناء محاولتهم الاستيلاء على قطعة أرض خاصة المجني عليه.



كان مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة الدلنجات يفيد بوصول "محمد ال.م" 40 عامًا ومقيم بجوار كلية الزراعة بقرية البستان إلى مستشفى الدلنجات المركزي "جثة هامدة" ادعاء اصطدام سيارة.



وبسؤال أهلية المتوفى، قرروا أنه أثناء تواجدهم أمام منزلهم بقرية البستان بجوار كلية الزراعة، للدفاع عن قطعة أرض خاصة بهم بجوار منزلهم، خوفًا من الاستيلاء عليها من قبل المدعو "عاشور ح.ع" وأبنائه وأهليته، فقام المتهم بدهس المجني عليه بالسيارة التي كان يقودها ومعه أهليته، ثم قام بالرجوع بالسيارة مرة أخري من أجل التأكد من أنه فارق الحياة.



وعلى الفور انتقل ضباط المباحث بمركز شرطة الدلنجات لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أن المتهم "عاشور ح.ع" قام بعقد العزم للاستحواذ على قطعة أرض ملك المجني عليه بجوار منزلة، فقام بإعداد زوجته وأبنائه وزوجاتهم والذهاب إلى مكان الواقعة عن طريق عدد من السيارات النقل والملاكي، وعند الوصول إلى مكان قطعة الأرض وجد المجني عليه وأهليته متواجدين أمام قطعة الأرض للدفاع عنها.



وأضافت التحريات، أن المتهم عندما رأى المجني عليه وأهليته في انتظارهم للدفاع عن قطعة الأرض قام بالدخول بهم داخل السيارة النقل التي كان يقودها، ودهس المجني عليه ثم قام بالرجوع مره أخري بمساعدة سيارة أخرى يقودها شقيقه وقاموا بدهس المجني علية مرة أخري.



بتقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث مديرية أمن البحيرة من ضبط "عاشور ح.ع" وزوجته "صباح ص.ع"، وابنته "صفاء"، و"هدير ع.ع، أم هاشم ع.م" زوجات نجليه، وتم تحرير المحضر رقم 5434 لسنة 2021 الدلنجات، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.