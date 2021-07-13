"البنك المركزي": هذه الفئات يحق لها التحويل لمبادرة التمويل العقاري الجديدة 3%

قالت رنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع التعليمات الرقابية، إن هناك تنسيق على كافة المستويات لتذييل كل العقوبات فيما يتعلق بمبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري بفائدة 3% على مدار 30 عامًا.



وأضافت "رنا" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" اليوم الثلاثاء إن كافة فئات المجتمع يمكنها الاستفادة من هذه المبادرة.



وأشارت إلى أن هذه المبادرة تسري على أصحاب المعاشات ويستطيعوا التقسيط بحد أقصى 75 سنة، موضحة أنه يمكن للمستفيد من المبادرة تسديد الجزء الأول بنسبة 10 أو 15 أو 20% من قيمة الوحدة السكنية وهذا يتحدد وفق إذا كان محدود أو متوسط الدخل.



وأكدت أن من تقدم في مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري بفائدة 8% وينطبق على وحدته الشروط وكان من محدود أو متوسطي الدخل أن يقوم بتعديل سعر الفائدة إلى 3% وفق المبادرة الحالية، لافتة إلى أن البنوك جاهزة بداية من الغد لتطبيق هذه المبادرة خاصة أن البنوك تعمل في التمويل العقاري منذ ولديهم خبرة في هذا الصدد.

