"ايتيدا" و"المعهد القومي للاتصالات" يطلقان برنامج التدريب الصيفي لطلبة كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات





أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" بالتعاون مع "المعهد القومي للاتصالات NTI" عن فتح باب التسجيل في "برنامج التدريب الصيفي" لطلاب الجامعات المتخصصة وكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذي يعمل على سد الفجوة بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل.





ويأتي تنفيذ البرنامج بالتعاون مع "المعهد القومي للاتصالات NTI" لما يتمتع به من خبرات في تنفيذ وإدارة برامج التدريب التقني والعملي بالشراكة مع شركات التكنولوجيا العالمية مثل "هواوي" و"أمازون" و"سيسكو" وشركة "في إم وير".





وقال المهندس/ عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي للهيئة، أن برنامج التدريب الصيفي يأتي في إطار جهود الهيئة لتطوير المهارات الرقمية وبناء القدرات البشرية من طلاب الجامعات حيث يُقدم البرنامج التدريب المجاني والعملي على أحدث اتجاهات التكنولوجيا لطلبة كليات الحاسبات والمعلومات والهندسة بهدف زيادة قدراتهم وإعدادهم بشكل جيد لسوق العمل والوظائف المتخصصة بشركات تكنولوجيا المعلومات بعد التخرج.





وأوضح محفوظ أن الهيئة وقعت بروتوكولا للتعاون مع المعهد القومي للاتصالات لتنفيذ البرنامج بهدف بناء قدرات الطلاب التقنية والشخصية، مشيرا إلى أن البرنامج يعمل على بناء المهارات الشخصية أو ما يطلق عليها المهارات الناعمة مثل مهارات التواصل، ومهارات المقابلة الشخصية، ومهارات العرض، ومهارات العمل الحر، بالإضافة إلى المسارات التقنية مثل أمن المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبرانى، والحوسبة السحابية والتخزين، وإنترنت الأشياء، والشبكات، والمحاكاة الافتراضية لمراكز البيانات، وشبكة الألياف البصرية FTTH.





وأكدت الاستاذة الدكتورة/ إيمان عاشور، مدير المعهد القومي للاتصالات علي ان تدريب وتأهيل الطلاب من الجامعات المصرية في مرحلة ما قبل التخرج من أولويات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الوقت الراهن وذلك لبناء القدرات فى روافد التطبيقات التكنولوجية الحديثة عالية القيمة والتخصص وتطوير معارف ومهارات طلاب الجامعات ليكونوا روادا فى أحدث مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبكرا وقد تبلور ذلك فى مبادرة التدريب الصيفي لطلاب الفرق الأولي والثانية والثالثة من كليات الهندسة (أقسام النظم والحاسبات والاتصالات والالكترونيات) وكليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي.





ويستهدف البرنامج تدريب 1500 طالب سنوياً من طلبة الجامعات من مختلف محافظات الجمهورية وبخاصة المحافظات التي توجد بها كليات الحاسبات والمعلومات والهندسة حيث يعتمد البرنامج على نظامي التعليم التفاعلي عن بعد (أونلاين) وكذلك الحضور الفعلي في مقرات التدريب المختلفة للمعهد.