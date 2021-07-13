Advertisements

جهاز مدينة الشروق يزيل أعمال بناء مخالفة فى مهدها بقطعة أرض سكنية

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 11:37 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements
صرح المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم إيقاف أعمال بناء مخالفة فى مهدها بإحدى قطع الأراضى السكنية بحى النادى بالمدينة، تمثلت مخالفتها فى الشروع لزيادة النسبة البنائية بغرف السطح بغرض تحويل النشاط من خدمى إلى سكنى، مضيفاً أن اللجنة المشتركة بين الجهاز وقوة قسم شرطة التعمير، تمكنت من إزالة الشدة الخشبية مع التحفظ عليها بمخازن الجهاز واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالك المخالفة.
وأكد رئيس الجهاز تواصل المرور الدورى لرصد أعمال البناء بصورة دورية وعدم التهاون مع المخالفين حفاظاً على الطابع المعمارى المميز لمدينة الشروق.

وفى سياق مُتصل، أشار رئيس جهاز مدينة الشروق، إلى أنه تم شن حملة استهدفت مراجعة المحال الشاغرة والمعدَّة  للطرح، والتى أسفرت عن إخلاء محلين تجاريين متعدى عليهما، وتم وضع يد الجهاز عليهما وغلقهما واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين، مؤكداً أنه لا تهاون في استرداد حق الدولة مع استمرار الحملات المفاجئة على الوحدات والمحال الشاغرة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يثبت تعديه استناداً لمبدأ سيادة القانون.

أخبار تهمك

ميسي في الطريق إلى برشلونة

منذ أقل من ساعة

الزمالك يخطف الصفقة الذهبية من الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

القاطرة الإفريقية.. موسيماني يطلب ضم مهاجم القطن الكاميروني للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

24 طعنة.. تفاصيل جديدة في مقتل سيدة على يد زوجها بالعجوزة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الراحلين عن الأهلي بالموسم الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

مستشار الرئيس يكشف سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من السكة الحديد بشأن محصل قطار منوف

منذ حوالي 9 ساعات

حقيقة اقتراب الأهلي من ضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 27 دقيقة

خطورة كبيرة.. تحذير جديد من مستشار الرئيس للصحة بشأن كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل| دولة سلوفينيا تدعم مصر ب ٢٥٠ ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

واجب على إثيوبيا.. الولايات المتحدة تصدر أقوى تصريح بشأن السد

منذ ساعة و نصف

راموس يصدم ريال مدريد بهذا القرار

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

هام من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن الموظفين

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالب من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

منذ حوالي 10 ساعة

المتهم بقتل زوجته بـ"زجاجة مكسورة" في أرض اللواء: كانت على علاقة بسائق سعودي

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:35 م

هام من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن الموظفين

مستشار الرئيس يكشف سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز

08:13 م

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

06:01 م

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالب من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

01:55 م

حقيقة اقتراب الأهلي من ضم نجم بيراميدز

09:30 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس

عبد الحفيظ سعد
عبد الحفيظ سعد

عبدالحفيظ سعد يكتب: المال الحرام