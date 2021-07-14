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"إيسترن كومباني": "نتمنى المدخنين يشجعوننا في الدوري"
الأربعاء 14/يوليو/2021 - 12:13 ص
داليا الحسين
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قال الدكتور هاني أمان، العضو المنتدب لشركة الشرقية للدخان، إن نادي الشرقية الدخان مكانًا لخروج اللاعبين الجيدين للدور الممتاز، كما أنهم يمتلكون جماهير كبيرة، متابعًا: "اتمنى أن كل المدخنين يشجعوننا".
وأضاف "أمان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه سيتم تغير اسم النادي بعد الصعود للممتاز لـ"إيسترن كومباني"، مشيرًا إلى أنهم يهتموا بالرياضة كجزء من الشركة، منوهًا بأن النادي له ميزانية خاصة ويتم الصرف عليه ماديًا.
وأوضح العضو المنتدب لشركة الشرقية للدخان، أنه يأمل في البقاء في منطقة جيدة من جدول الدوري الممتاز البطولة المقبلة، مؤكدًا أن في أول سنه بالدورى لن يتم المنافسة على البطولة أو المركز الأول والثاني، متابعًا: "الرياضة هي الصورة الجيدة للشركة.. وسنستثمر في البنية التحتية ونمتلك رعاية وإعلانات على التشيرت".
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