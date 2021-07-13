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العاشرة ممكن.. جولة في عقل موسيماني قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي إفريقيا

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 11:50 م
بوابة الفجر
حسن موسى
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يبحث النادي الأهلي بقيادة مديره الفني بيتسو موسيماني، عن اللقب العاشر في بطولة دوري أبطال إفريقيا، عندما يلاقي نظيره فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقى، السبت المقبل 17 يوليو فى نهائي البطولة الإفريقية. 

 

"الفجر" يخوض جولة في عقل المدرب الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للقلعة الحمراء، كيف سيخوض المواجهة؟.. طريقة اللعب.. التعامل مع مفاتيح خطورة كايزر تشيفز.. التشكيلة المتوقعة لقمة النهائي. 

 

طريقة اللعب

 

موسيماني يرغب في الاعتماد على طريقة 4-2-3-1، والتي خاض بها أخر مباريات الدوري الثلاث أمام سموحة والمقاولون والمقاصة، وانتهت جميعها بالفوز، حيث سيقرر مدرب الأهلي التراجع عن طريقته أمام الترجي وصن داونز في ربع ونصف نهائي البطولة، والتي كانت 4-3-2-1 باللعب بـ3 لاعبين في وسط الملعب الدفاعي.

 

تعليمات خاصة

 

شدد الجهاز الفنى للنادى الأهلى، على الظهيرين علي معلول وأكرم توفيق على ضرورة الارتداد للخلف بشكل سريع، خاصة أن فريق كايزر تشيفز يتميز بالسرعة الكبيرة فى عملية تنفيذ الهجمة المرتدة.

 

رسائل تحذيرية

 

حذر بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى، من نقاط القوة فى صفوف فريق كايزر تشيفز، وتحدث بشكل خاص عن الرباعى سمير نوركوفيتش أبرز أوراق الفريق الهجومية، وليوناردو كاسترو لاعب صن داونز السابق والذي يعرفه موسيماني جيدا، ثم منياما وفروسلر واللذان يتميزان بالسرعات.

 

وأكد موسيماني على ضرورة التعامل بشكل جيد، مع الكرات العرضية، خاصة في ظل اعتماد كايزر تشيفز على هذه الطريقة في المباريات الصعبة لتسجيل الأهداف.

 

 

مثلث هجوم مرعب

 

استقر موسيماني على مثلث هجوم الأهلي في مباراة كايزر تشيفز، حيث سيلعب بكل من طاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد شريف في الهجوم، ومن خلفهم محمد مجدي أفشة.

 

وسيلعب موسيماني مواجهة كايزر تشيفز بتشكيل مكون من:

 

محمد الشناوي في حراسة المرمى.

 

وفي الدفاع: أكرم توفيق، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول.

 

وفي الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج، محمد مجدي أفشة.

 

وفي الهجوم: طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمد شريف.

 

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