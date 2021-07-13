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في عيد ميلاده الـ36.. تعرف على مسيرة عبدالله السعيد في الملاعب؟
الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 11:43 م
بسمة الجاويش
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يوافق اليوم 13 يوليو تاريخ ميلاد اللاعب المصري عبدالله السعيد لاعب نادي بيراميدز، حيث تم اللاعب اليوم 36 عام لنتعرف أكثر على تاريخ مسيرته بالملاعب.
حياته
ولد عبدالله السعيد عام 1985م ولعب في العديد من النوادي بمركز خط الوسط.
انتقالات اللاعب
- بدأ اللاعب مسيرته عندما لعب في النادي الإسماعيلي عام 2006.
- ثم انتقل إلى النادي الأهلي عام 2011.
- وانتقل إلى نادي كووبيون بالسيورا الفنلندي على سبيل الإعارة من النادي الأهلي عام 2018.
- ثم إلى النادي الأهلي السعودي عام 2018.
- وأخيرًا انتقل إلى نادي بيراميدز عام 2019 وحتى الاَن.
مسيرته مع منتخب مصر :
انضم عبدالله السعيد لأول مرة إلى المنتخب المصري عام 2010 وكان من اللاعبين البدلاء، ومع حلول عام 2015 أصبح له مكان أساسيًا بتشكيل الفراعنة.
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