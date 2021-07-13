في عيد ميلاده الـ36.. تعرف على مسيرة عبدالله السعيد في الملاعب؟





يوافق اليوم 13 يوليو تاريخ ميلاد اللاعب المصري عبدالله السعيد لاعب نادي بيراميدز، حيث تم اللاعب اليوم 36 عام لنتعرف أكثر على تاريخ مسيرته بالملاعب.





حياته

ولد عبدالله السعيد عام 1985م ولعب في العديد من النوادي بمركز خط الوسط.





انتقالات اللاعب

- بدأ اللاعب مسيرته عندما لعب في النادي الإسماعيلي عام 2006.

- ثم انتقل إلى النادي الأهلي عام 2011.

- وانتقل إلى نادي كووبيون بالسيورا الفنلندي على سبيل الإعارة من النادي الأهلي عام 2018.

- ثم إلى النادي الأهلي السعودي عام 2018.

- وأخيرًا انتقل إلى نادي بيراميدز عام 2019 وحتى الاَن.





مسيرته مع منتخب مصر :

انضم عبدالله السعيد لأول مرة إلى المنتخب المصري عام 2010 وكان من اللاعبين البدلاء، ومع حلول عام 2015 أصبح له مكان أساسيًا بتشكيل الفراعنة.