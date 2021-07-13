أحمد عز يتألق في العرض الخاص لفيلمه "العارف"

ظهر النجم أحمد عز في أحدث ظهور له من خلال العرض الخاص لفيلمه "العارف" حيث شارك صورة من العرض عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".