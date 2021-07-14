المركزي للتنظيم والإدارة عن قانون فصل الموظف الإخواني: "لن يُظلم أحد"

كشف الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، التفاصيل المتعلقة بصدور قانون فصل الموظف الذي يثبت انتمائه إلى جماعة الإخوان الإرهابية.





وقال "الشيخ" في حواره مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" اليوم الثلاثاء إن هذا القانون يضم مجموعة من الخطوات والإجراءات التي يحق بعدها فصل الموظف، متابعًا "القانون يتم وفق عملية منضبطة ولن يظلم أحد".



