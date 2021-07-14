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المركزي للتنظيم والإدارة عن قانون فصل الموظف الإخواني: "لن يُظلم أحد"

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 12:31 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
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كشف الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، التفاصيل المتعلقة بصدور قانون فصل الموظف الذي يثبت انتمائه إلى جماعة الإخوان الإرهابية.

وقال "الشيخ" في حواره مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" اليوم الثلاثاء إن هذا القانون يضم مجموعة من الخطوات والإجراءات التي يحق بعدها فصل الموظف، متابعًا "القانون يتم وفق عملية منضبطة ولن يظلم أحد".

وأشار إلى أن هذه الشروط تتمثل في فقد الثقة والاعتبار بالنسبة للموظف أو الإتيان ببعض الأفعال التي تشين وتضر بالأمن القومي والمصلحة الوطنية، بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات ذات الصلة، مؤكدًا أنه يحق للموظف أن يتقدم للقضاء للطعن على القرار وإثبات العكس".

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