مقتل 3 مسلحين وجنديين في تبادل إطلاق نار في شمال غرب باكستان





داهمت قوات أمن باكستانية مخبأ لمسلحين في شمال غرب باكستان اليوم الثلاثاء، ما أثار تبادلا لإطلاق النار راح ضحيته جنديان وثلاثة مسلحين، بحسب الجيش.

ووفق البيان العسكري قامت قوات الأمن بعملية تفتيش في أعقاب إطلاق النار في منطقة كورام في إقليم خيبر بختونخوا المتاخم لأفغانستان.

ولم ترد تفاصيل، كما لم تكشف هويات المسلحين القتلى على الفور.

يشار إلى أن كورام معقل سابق لحركة طالبان الباكستانية، وتقع قرب الحدود الأفغانية.

ومنذ 2017 تسعى باكستان لإقامة سياج وتشديد الأمن في الثغرات الحدودية العديدة في شمال غرب البلاد على طول الحدود مع أفغانستان لتقييد حركة المسلحين وكبح التهريب والعبور غير المشروع للحدود.

وتقول باكستان إنها استكملت 91 بالمائة من السياج على طول 2611 كيلومترا من الحدود مع أفغانستان، والتي تعرف باسم خط دوراند.