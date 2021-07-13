Advertisements

مقتل 3 مسلحين وجنديين في تبادل إطلاق نار في شمال غرب باكستان

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 11:45 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements


داهمت قوات أمن باكستانية مخبأ لمسلحين في شمال غرب باكستان اليوم الثلاثاء، ما أثار تبادلا لإطلاق النار راح ضحيته جنديان وثلاثة مسلحين، بحسب الجيش.

ووفق البيان العسكري قامت قوات الأمن بعملية تفتيش في أعقاب إطلاق النار في منطقة كورام في إقليم خيبر بختونخوا المتاخم لأفغانستان.

ولم ترد تفاصيل، كما لم تكشف هويات المسلحين القتلى على الفور.

يشار إلى أن كورام معقل سابق لحركة طالبان الباكستانية، وتقع قرب الحدود الأفغانية.

ومنذ 2017 تسعى باكستان لإقامة سياج وتشديد الأمن في الثغرات الحدودية العديدة في شمال غرب البلاد على طول الحدود مع أفغانستان لتقييد حركة المسلحين وكبح التهريب والعبور غير المشروع للحدود.

وتقول باكستان إنها استكملت 91 بالمائة من السياج على طول 2611 كيلومترا من الحدود مع أفغانستان، والتي تعرف باسم خط دوراند.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مقتل باكستان

أخبار تهمك

الزمالك يخطف الصفقة الذهبية من الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالب من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

منذ حوالي 10 ساعات

خطورة كبيرة.. تحذير جديد من مستشار الرئيس للصحة بشأن كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

مستشار الرئيس يكشف سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 4 ساعات

هام من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن الموظفين

منذ ساعة و 19 دقيقة

بيان عاجل من السكة الحديد بشأن محصل قطار منوف

منذ حوالي 9 ساعات

راموس يصدم ريال مدريد بهذا القرار

منذ ساعة و 20 دقيقة

القاطرة الإفريقية.. موسيماني يطلب ضم مهاجم القطن الكاميروني للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

واجب على إثيوبيا.. الولايات المتحدة تصدر أقوى تصريح بشأن السد

منذ ساعة و نصف

المتهم بقتل زوجته بـ"زجاجة مكسورة" في أرض اللواء: كانت على علاقة بسائق سعودي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الراحلين عن الأهلي بالموسم الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

24 طعنة.. تفاصيل جديدة في مقتل سيدة على يد زوجها بالعجوزة

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة اقتراب الأهلي من ضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 24 دقيقة

ميسي في الطريق إلى برشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل| دولة سلوفينيا تدعم مصر ب ٢٥٠ ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

مقتل قيادي بحركة طالبان بنيران الأمن الباكستاني

إطلاق نار على الحدود بين القوات الأفغانية والباكستانية

انقطاع الكهرباء عن نحو ثلث أفغانستان

الجيش الباكستاني يعلن مقتل 4 عناصر في اشتباك مع مسلحين

باكستان تعلن مقتل 4 عاملات إغاثة في معقل سابق للقاعدة غربي البلاد

الجيش الباكستاني يعلن مقتل 4 جنود قرب الحدود الأفغانية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:35 م

هام من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن الموظفين

مستشار الرئيس يكشف سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز

08:13 م

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

06:01 م

حقيقة اقتراب الأهلي من ضم نجم بيراميدز

09:30 م

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالب من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

01:55 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس

عبد الحفيظ سعد
عبد الحفيظ سعد

عبدالحفيظ سعد يكتب: المال الحرام