Advertisements
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 14-7-2021.. جنيهان ارتفاع بالمعدن الأصفر بالمستهل
الأربعاء 14/يوليو/2021 - 12:00 ص
Advertisements
واصلت أسعار الذهب الارتفاع في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، ليربح المعدن الأصفر نحو جنيهان مع تجاوز السعر العالمي الى مستويات 1810 دولار.
وسجل "عيار 18" نحو 677.25 جنيها، و"عيار 21" الأكثر شعبية يسجل 790 جنيها، وبلغ "عيار 24" سعر 902.75 جنيه و سجل الجنيه الذهب 6320 جنيهات.
ويترقب سوق المعادن الثمينة إعلان مؤشر أسعار المستهلكين الألماني عن شهر يونيو وتقرير الاستقرار المالى للبنك انجلترا ومؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي ومزاد السندات الأمريكية استحقاق 30 سنة.
أسعار الذهب عالميًا:
ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء 13 يوليو عقب بيانات تظهر أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة سجلت أكبر زيادة في 13 عاما الشهر الماضي، لكن ارتفاع الدولار كبح مكاسب المعدن النفيس.
وعند الساعة 1710 بتوقيت غرينتش، كان الذهب في المعاملات الفورية مرتفعا 0.27% عند 1810.70 دولار للأونصة.
وصعدت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.3% إلى 1811.50 دولار للأوقية.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.9% على أساس شهري الشهر الماضي مقارنة مع توقعات لزيادة قدرها 0.5%.
لكن محللين قالوا إن البيانات من غير المرجح أن تثير تشديدا سريعا للسياسة النقدية من مجلس الفدرالي، وهو ما يقدم بعض الدعم للمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
وتنتظر الأسواق شهادة جيروم باول رئيس الفدرالي في الكونغرس يومي الأربعاء والخميس بحثًا عن أي تلميحات إلى أن البنك المركزي الأميركي قد يقلص مشتريات الأصول.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم 0.9% إلى 2829.90 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 0.50% إلى 1112.00 دولارا للأوقية.
وهبطت الفضة 0.4% إلى 26.07 دولار للأوقية.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements