أبطال "العارف" في العرض الخاص للفيلم (صور)





أقامت اليوم الشركة المنتجة لفيلم "العارف" بطولة الفنان أحمد عز وأحمد فهمي، عرضا خاصا للفيلم بأحد المولات الشهيرة بالتجمع الخامس، على أن ينطلق الفيلم فى جميع دور العرض بدءًا من اليوم الأربعاء للمنافسة فى موسم عيد الأضحى السينمائى.وحرص أبطال الفيلم أحمد عز، أحمد فهمي، كارمن بصيبص، مصطفي خاطر، حازم ايهاب وغيرهم من النجوم علي حضور العرض الخاص للفيلم والتواجد بين جمهورهم.وحضر العرض الخاص العديد من النجوم مثل أحمد خالد صالح وزوجته الفنانة هنادي مهنا،محمد أنور، حازم إيهاب وزوجته، وغيرهم من النجوموسوف يقام عرض خاص أخر لفيلم "العارف" بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة نهاية الأسبوع الجاري، حيث أن أحمد عز له مكانة كبيرة وشهرة واسعه في الإمارات.فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز.