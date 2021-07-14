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أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 14-7-2021

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 12:11 ص
أسعار الدولار
أسعار الدولار
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استقرت أسعار الدولار في مستهل تعاملات البنوك اليوم الأربعاء، في البنوك ليسجل سعر العملة الخضراء في بنكي الأهلي ومصر 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، في بنك قناة السويس مسجلا 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، استقر سعر الدولار في بنوك التجاري الدولي، العربي الأفريقي، إتش إس بي سي، والاستثمار العربي، مسجلا 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات الأجنبية الأخرى، سجل متوسط سعر اليورو، استقرارا مقابل الجنيه المصري، ففي بنكي الأهلي ومصر بلغ السعر للشراء 18.47 جنيه، و18.67 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي سجلت العملة الأوروبية 18.49 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع. وبالنسبة للعملات العربية، سجل الريال السعودي هدوءا في بنكي الأهلي ومصر ليبلغ 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع. وعزز النمو المتواصل لاحتياطي النقد الأجنبي لمصر استقرار سوق النقد وسعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية.

ووفق البيانات الصادرة مؤخرا عن البنك المركزي المصري، فقد ارتفعت تحويلات المصريين العاملين - أحد موارد النقد الأجنبي - بالخارج خلال فترة العشرة أشهر من يوليو 2020 وحتى أبريل 2021 بنسبة 10.5% إلى 25.8 مليار دولار، حيث زادت بمقدار 2.5 مليار دولار، وذلك مقارنة مع 23.4 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق 2019 - 2020.

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