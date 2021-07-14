"الصحة" تفجر مفاجأة مدوية عن مصحة شقيق رامي صبري

علق الدكتور هشام زكي، مدير إدارة المؤسسات العلاجية غير الحكومية بوزارة الصحة، على وفاة كريم صبري شقيق الفنان رامي صبري بعد محاولة علاجه في مصحة غير رسمية.





وقال "زكي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الثلاثاء، أن هذه المصحة عبارة عن منشأة غير رسمية، وغير معترف بها وفقًا للإجراءات والاشتراطات، وكانت عبارة عن فيلا عادية في شارع عادي، وغير مستوفية للاشتراطات الصحية".





وتابع: "أدنى معايير مكافحة العدوى غير موجودة في المكان أصلًا، مفيش حتى لافتة تحمل اسمها، وعبارة عن بدروم ودورين، وأسرة من دورين في عدد من الحجرات، وكل غرفة بها خمسة أو ستة أسرة".





ولفت "زكي"، إلى أن صاحب المنشأة ليس طبيبًا، وليس تابعًا للمهن الطبية وليس من ذوي الاختصاص، مستطردًا: "للأسف بنعاني من المشكلة دي من فترة، وإحنا مش ساكتين على هذه المنشآت العشوائية، وقفلنا 107 مراكز في أسبوعين فقط".



