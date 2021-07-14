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أحمد خالد صالح برفقة هنادي مهنا في أول ظهور له بعد وفاة والدته

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 01:12 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
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أقامت الشركة المنتجة لفيلم "العارف" بطولة الفنان أحمد عز وأحمد فهمي، عرضا خاصا للفيلم بأحد المولات الشهيرة بالتجمع الخامس، على أن ينطلق الفيلم فى جميع دور العرض بدءًا من غدٍا الأربعاء للمنافسة فى موسم عيد الأضحى السينمائى.

وحرص أبطال الفيلم أحمد عز، أحمد فهمي، كارمن بصيبص، مصطفي خاطر، حازم ايهاب وغيرهم من النجوم علي حضور العرض الخاص للفيلم والتواجد بين جمهورهم.

وحضر العرض الخاص الفنان أحمد خالد صالح برفقة زوجته هنادي مهنا، وبعتبر هذا أول ظهور له بعد وفاة والدته قبل 3 شهور.

وحضر نجوم الفن مثل محمد أنور، حازم إيهاب وزوجته، كريم فهمي، محمد عطية، مصطفي بسيط وغيرهم من النجوم

وسوف يقام عرض خاص أخر لفيلم "العارف" بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة نهاية الأسبوع الجاري، حيث أن أحمد عز له مكانة كبيرة وشهرة واسعه في الإمارات.

فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز.

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