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وزن القطعة يصل لربع كيلو.. حكاية معرض الذهب المثير للجدل في سوهاج (صور)

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 04:31 ص
صورة من المعرض
صورة من المعرض
أيمن الجرادي
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أقيم معرض لمدة ثلاثة ايام متواصلة في محافظة سوهاج، لبيع مجموعات من القطع الفريدة للذهب، حيث أثار ضجة كبيرة على شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة عندما تم تداول شبكة عروس تفوق قيمتها 100 ألف جنيه.

تقول صاحبة المعرض وتدعى "أميرة الدهب" أنها جاءت خصيصًا من القاهرة إلى سوهاج، لإقامة معرض لبيع الذهب نتيجة إلحاح الكثير من أهالي المحافظة عليها والتواصل معها بشكل يومي، رغبة منهم في شراء الذهب من المحلات الخاصة بها لتفردها وتميزها، ولكن المسافة الكبيرة من سوهاج إلى القاهرة منعت ذلك، لذا قررت أن تكسر هذا الحاجز وتقيم معرضًا في سوهاج.

وشهد المعرض إقبالًا غير متوقعًا من أهالي المحافظة -على حد قولها- واستقبالًا حافلًا من المواطنين لها ولطاقم عملها، موضحة أنها ترغب في المستقبل في افتتاح فرع لها بسوهاج، علمًا أن فروعها الأصلية بالقاهرة والإسكندرية، ولم تكن تلك المرة الأولى التي تقيم فيها معارض بل أقامت من قبل معرضًا في المنصورة، وشرم الشيخ، والسويس، وغيرها من المحافظات.

جدير بالذكر أن المعرض يعرض قطعًا متنوعة، تبدأ من جرام وحتى 230 جرام، من شركات مختلفة، ومعروفة وبنفس سعر البيع في المحلات الخاصة بها بالوجه البحري.
وزن القطعة يصل لربع كيلو.. حكاية معرض الذهب المثير للجدل في سوهاج (صور)
وزن القطعة يصل لربع كيلو.. حكاية معرض الذهب المثير للجدل في سوهاج (صور)
وزن القطعة يصل لربع كيلو.. حكاية معرض الذهب المثير للجدل في سوهاج (صور)
وزن القطعة يصل لربع كيلو.. حكاية معرض الذهب المثير للجدل في سوهاج (صور)
وزن القطعة يصل لربع كيلو.. حكاية معرض الذهب المثير للجدل في سوهاج (صور)
وزن القطعة يصل لربع كيلو.. حكاية معرض الذهب المثير للجدل في سوهاج (صور)
وزن القطعة يصل لربع كيلو.. حكاية معرض الذهب المثير للجدل في سوهاج (صور)
وزن القطعة يصل لربع كيلو.. حكاية معرض الذهب المثير للجدل في سوهاج (صور)
وزن القطعة يصل لربع كيلو.. حكاية معرض الذهب المثير للجدل في سوهاج (صور)
وزن القطعة يصل لربع كيلو.. حكاية معرض الذهب المثير للجدل في سوهاج (صور)

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معرض الذهب سوهاج أميرة الذهب

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