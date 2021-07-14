فلورنتينو بيريز يرد بقوة على التسريبات المهينة في حق اسطورتي ريال مدريد





يزعم فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني لكرة القدم أنه ضحية مؤامرة لها علاقة بدوره في إطلاق دوري السوبر الأوروبي الذي وُلِد ميتاً، وذلك بعدما قامت صحيفة محلية بنشر تسجيل صوتي قديم له ينتقد فيه بطريقة مهينة أسطورتي النادي الحارس إيكر كاسياس وراؤول غونزاليس.





ونشرت الصحيفة الإلكترونية "إل كونفيدنسيال" تسجيلاً صوتياً لبيريز يعود إلى 2006 عقب ولايته الأولى كرئيس لريال والتي انتهت بالاستقالة في فبراير من ذلك العام.





وقال بيريز في التسجيل الصوتي إن كاسياس ليس حارساً مناسباً لريال مدريد، وزاد: لم ولن يكون أبداً. لقد كان فشلاً ذريعاً، مستطرداً المشكلة أن الناس يعشقونه، يحبونه، يتحدثون اليه، يدافعون عنه كثيراً.





واعتبر بيريز الذي عاد لرئاسة النادي في 2009، في التسجيل الصوتي أن كاسياس الذي يعتبر من أساطير ريال بعدما دافع عن عرينه من 1999 حتى 2015، كان أكثر المخادعين راؤول يأتي من بعده في إشارة منه إلى الهداف الأسطوري الذي دافع عن ألوان القلعة البيضاء من 1994 حتى 2010.





وسبق لهذه التصريحات أن خرجت إلى العلن عام 2015 في كتاب للصحافي خوسيه أنتونيو أبيان بعنوان "الهجوم على ريال مدريد".





وفي بيان نشره الثلاثاء ريال مدريد في موقعه الرسمي، قال بيريز أن أبيان سجل هذه التصريحات بالسر، معتبراً أن توقيت نشرها في هذه الفترة يعود لدوره في إطلاق الدوري السوبر الأوروبي الذي أجهض بعد أقل من 48 ساعة على انطلاقة، لكن أندية ريال وغريمه برشلونة ويوفنتوس الإيطالي ما زالت متمسكة بالمشروع خلافاً للأندية المؤسسة التسعة الأخرى التي انسحبت منه.





وقال بيريز في البيان: هذه التصريحات مأخوذة من محادثات سجلها خوسيه أنتونيو أبيان سراً وكان يحاول بيعها منذ سنوات عدة من دون نجاح، إنها عبارات فضفاضة أخرجت من سياقها الواسع. يتم إعادة إنتاجها الآن، بعد مرور سنوات عديدة. أعتقد أن سبب ذلك يعود إلى دوري كأحد المروجين للدوري السوبر.





وختم بالقول إن المحامين يدرسون الإجراءات التي يمكن اتخاذها.