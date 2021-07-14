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رئيس الزمالك يكشف آخر تطورات أزمة مباراة الفريق أمام أسوان

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 12:14 ص
بوابة الفجر
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نفى الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك الأخبار التي نشرت عن اتصال جرى بينه وبين المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة .

وقال لبيب: “لم نتفق على شيء ولم نتحدث من الأساس”. 

وأضاف لبيب أن هذه الأخبار عارية من الصحة، وأن موقف الزمالك واضح وثابت من خلال البيان الذي أصدره. 

وشدد لبيب: “لو تم أي اتصال مع اتحاد الكرة سوف نعلن ذلك في حينه دون مواربة لأن مصلحة الزمالك لدى اللجنة المكلفة بإدارة النادي فوق أي اعتبار”. 

وكان نادي الزمالك قد أصدر بالأمس بيانا يؤكد فيه عدم خوضه مباراة أسوان في كأس مصر والمقرر لها يوم 9 أغسطس المقبل من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، مطالبا اتحاد الكرة بإعادة النظر في قراره فيما يخص موعد لقاء نصف نهائي الكأس.

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