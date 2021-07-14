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مصطفى الفقي: إثيوبيا تستخدم قضية الفقر والجوع لابتزاز مصر
الأربعاء 14/يوليو/2021 - 12:45 ص
أمنية فوزي
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قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، ورئيس مكتبة الإسكندرية، إن إثيوبيا صدّرت صورة سيئة عن معاناتها من الفقر والجوع لابتزاز مصر في قضية السد.
وأضاف "الفقي"، خلال مداخلة تليونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن روسيا كانت كثيرة التشدد مع مصر في قضية عودة الطيران رغم أن مصر لا تتحمل مسئولية الحادث وقتها.
وأشار إلى أن روسيا ترى أن إثيوبيا كارت مفيد لها أكثر في خدمة هدفها بغزو إفريقيا سياسيًا، لافتًا إلى أن مصر محسوبة على العروبة وشمال إفريقيا أكثر من إفريقيا السمراء.
وأكد أنه لا يمكن القبول بتحكم دولة منبع في أي نهر عابر للحدود، منوهًا بأن الملء الثاني للسد الإثيوبي إجراء أحادي يجب وقفه، لافتًا إلى أن هناك مخاوف مرتبطة بمعامل الزلازل في منطقة بناء السد الإثيوبي.
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