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جامع: حريصون على إقامة معرض "صنع في مصر" بجنوب السودان

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 06:56 ص
نيفين جامع
نيفين جامع
شيماء حسن
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كشفت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، عن التفاصيل المتعلقة بإقامة معرض "صنع في مصر" في جوبا بجنوب السودان.

وقالت "نيفين" في حوارها مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن هذا المعرض يضم صناعات غذائية ومنسوجات وصناعات صغيرة وبعض المنتجات اليدوية.

وأكدت أن الدولة تسعى إلى تعظيم معدلات التبادل التجاري وفتح سوق لمصر في إفريقيا ويتم ترجمته من خلال الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

وتابعت: "حريصين على التواجد في جنوب السودان وأن يتم وضع مذكرات التعاون موضع التنفيذ بغرض تهيئة بيئة الأعمال لرجال الأعمال لتسهيل الإجراءات، ونسعى أن يكون هذا المعرض سنوي والتواجد في هذا المسار الذي تدعو إليه الدولة".

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