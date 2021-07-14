جامع: حريصون على إقامة معرض "صنع في مصر" بجنوب السودان

كشفت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، عن التفاصيل المتعلقة بإقامة معرض "صنع في مصر" في جوبا بجنوب السودان.





وقالت "نيفين" في حوارها مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن هذا المعرض يضم صناعات غذائية ومنسوجات وصناعات صغيرة وبعض المنتجات اليدوية.





وأكدت أن الدولة تسعى إلى تعظيم معدلات التبادل التجاري وفتح سوق لمصر في إفريقيا ويتم ترجمته من خلال الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.



