أغنية "مش تمثال" لتامر حسني تتخطى مليون مشاهدة وتحتل تريند يوتيوب





احتلت أغنية تامر حسني الجديدة "مش تمثال" من فيلم "مش أنا"، تريند اليوتيوب وتخطت مليون مشاهدة بعد يوم واحد من طرحها علي موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".الأغنية من كلمات محمد الآياتى،ألحان محمد حمزة، توزيع أمين نبيل.وتصدر النجم تامر حسني التريند عقب حلقته أمس مع الإعلامي عمرو أديب، كما تصدر فيلمه "مش أنا" التريند حيث تحدث من خلال الحلقة عن الكثير من الأسرار حول الفيلم.يذكر أن فيلم مش أنا بطولة تامر حسني، حلا شيحة، ماجد الكدواني، سوسن بدر وغيرهم من النجوم، وإخراج سارة وفيق.