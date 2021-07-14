أبرز تصريحات رئيس التنظيم والإدارة قبل انتقال موظفي الدولة للعاصمة الإدارية

قال صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة ليس بالأمر السهل أو البسيط ولا يحدث في حياة الأمم كثيرًا، مشيرًا إلى أن مصر على مدار 6 آلاف سنة غيرت العواصم 25 مرة.



وقال "الشيخ" في حواره مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" إن الاستعدادات تجري حاليًا على قم وساق استعدادًا لانتقال الحكومة المصرية بعد تحديد 6 عناصر لعملية الانتقال من بينها المقر الجديد والمقام حاليًا والبنية التكنولوجية وسمات الموظف وتقديم الحوافز له.



وأشار إلى أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة هو مشروع قومي يليق بالنقلة الحضارية والمستهدف أن يبدأ الانتقال في الربع الأخير من العام الحالي بموظفي الـIT، ثم موظفي الحسابات والمالية لاستلام اللوجيستيات وبعدها مكاتب الوزراء والمكاتب الفنية وفي النهاية بقية الموظفين العاملين بالجهاز الإداري.



وأوضح أن عدد الموظفين الذين سينتقلون للعاصمة الإدارية الجديدة يصل إلى 40994 يمثلوا 119 جهة، لافتًا إلى أن بعض الجهات منتقلة بالكامل وهي الوزارات وبعض الجهات منتقلة بشكل جزئي وبعض الجهات الأخرى منتقلة بتمثيل مشرف.



كما أوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حقيقة الاستغناء عن موظفي الدولة غير المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة.



وقال إن الدولة لن تقوم بالاستغناء عن أي موظف بالجهاز الإداري للدولة، مضيفًا " لن يضار أي موظف من عمليات الإصلاح الإداري في الدولة، ولدينا خطة واضحة لكيفية التعامل مع الموظفين غير المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية لأن الحكومة تعمل لصالح أبناءها".



وتابع "الدولة تعتبر موظفيها كفاءات وطاقة بشرية منتجة ومهمتنا البناء والاستثمار فيهم، ولكن يجب على كل موظف أن يعمل على نفسه حتى يقدر يعمل وينتج لصالح الدولة".



واستطرد "الحكومة مستشعرة أن عليها دور يجب أن تقوم به تجاه موظفيها، ثم بعد ذلك تقوم بالاختبارات لأنها ترى أن الاستثمار في البشر هو أفضل أنواع الاستثمارات".



وأوضح " البرامج التدريبية لموظفي الدولة مستمرة حتى بعد الانتقال للعاصمة الإدارية، وحتى الآن تم تدريب 56 ألف و578 موظف وتم اختبار 23 ألف و838 لتقييم جدارتهم قبل الانتقال".



وعلق صالح الشيخ، على مسألة عدم فتح باب الوظائف في الجهاز الإداري للدولة، قائلًا " الحكومة المصرية حاليًا عاملة دايت بالنسبة للوظائف".



أنه يجري حاليًا التخطيط لمتابعة الفائض والعجز بالنسبة للوظائف الحكومية، مشيرًا إلى أن هناك بعض الوظائف المعلن عنها في بوابة الوظائف الحكومية والتي قام بزيارتها حتى الآن مليون و800 ألف زائر.



وأوضح أن عدد هذه الوظائف وصل إلى 6577 ألف معلن عنها الآن وظائف إدارية، متابعًا "هناك 238 وظيفة لوزارة الري معلن عنها و83 عضو هيئة تدريس في جامعة جنوب الوادي سيتم الإعلان عنها، ومن لديه الكفاءة يتابع هذه الصفحة والدخول إليها والتقديم إليها ممن تنطبق عليهم الشروط".



كما أعلن أن الجهاز بصدد العرض على رئيس مجلس الوزراء مشروع قرار ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، قائلًا إنه سيتم في نهاية يوليو الحالي بصرف العلاوة الدورية والمبالغ المقطوعة بالنسبة للموظفين.



وأضاف أنه سيتم إصدار قرار الترقيات بعد عرضه على مجلس الوزراء والذي سيحافظ فيه على المدد الزمنية. كما زف بشرة للزميلات والزملاء الموظفين على الدرجة الأولى أ بأنهم سيحصلون على حافز مالي أو ما يوازيها من الدرجات العليا بالمجموعة الفنية لأول مرة.

ولفت إلى أنه تم تسجيل 8 آلاف و268 موظفا منتدبا طلبات لنقلهم للجهات المنتدبين لديها وذلك على قاعدة بيانات المنتدبين والتي أطلقها الجهاز في ٢٧ مايو الماضي، منهم 3 آلاف و405 موظفا مر علي انتدابهم من جهة عملهم الأصلية أكثر من 4 سنوات بنسبة 41%.



وقال أن نسبة 64% من إجمالي عدد المسجلين من الإناث و36% ذكور، بينما تبلغ نسبة الموظفين الذين يعولون أسرهم 92.6%، ما بين متزوجة ويعول، مطلقة ويعول، أرملة ويعول.



وأشار إلى أن نسبة المنتدبين في محافظات القاهرة الكبرى "القاهرة والجيزة والقليوبية" وصل إلى 41%، و17% في المحافظات الحدودية منهم نسبة 9% في محافظة البحر الأحمر، موضحًا أن الجهاز يقوم بدراسة الطلبات المستوفية للمستندات المطلوبة ويعرضها تباعا على رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لاستصدار قرار نقلهم للجهات المنتدبين إليها.



وكشف التفاصيل المتعلقة بصدور قانون فصل الموظف الذي يثبت انتمائه إلى جماعة الإخوان الإرهابية، موضحًا أن هذا القانون يضم مجموعة من الخطوات والإجراءات التي يحق بعدها فصل الموظف، متابعًا "القانون يتم وفق عملية منضبطة ولن يظلم أحد".



وأكد أن هذه الشروط تتمثل في فقد الثقة والاعتبار بالنسبة للموظف أو الإتيان ببعض الأفعال التي تشين وتضر بالأمن القومي والمصلحة الوطنية، بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات ذات الصلة، موضحًا أنه يحق للموظف أن يتقدم للقضاء للطعن على القرار وإثبات العكس".