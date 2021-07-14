عاجل| هاني شاكر في أول ظهور له: "حسبي الله في بيروجوا شائعات كاذبة" (فيديو)





طمأن الفنان ونقيب الموسيقين هاني شاكر جمهوره، علي حالته الصحية، وذلك من خلال مقطع فيديو قام بنشره بعد خروجه من المستشفي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".وقال في المقطع: "أنا بطمنكم الحمد لله بقيت أحسن، ربنا عدى الأزمة دى على خير، بدعائكم ودعاء الناس الطيبين اللى يعرفونى واللى مايعرفنوش".وتابع : "الفترة اللى جاية هتكون فترة نقاهة، وطول ما ربنا معايا وانتوا جنبى إن شاء الله ربنا ميجيبش حاجة وحشة أبدا".وأضاف: "أنا بس بطمنكم عشان الناس اللى بتستظرف وبتقول أخبار مش مظبوطة وتخض ناس كتير، وتعمل قلق على السوشيال ميديا عشان بس تعمل انتشار، حسبى الله ونعم الوكيل فى الناس دى".واختتم حديثه قائلا:" أشوفكم قريبا في الأوبرا المسرح المكشوف يوم 1 8، وكل سنة وأنتم طيبين".يذكر أن أخر أعمال الفنان هاني شاكر أغنية" لو سمحتوا" من كلمات الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعى والموزع جلال الحمداوى.