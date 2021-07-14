وزير الآثار يكشف تفاصيل مشروع تطوير سياحة اليخوت في مصر (فيديو)

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن هناك اهتمام من رئيس الجمهورية بضرورة إيجاد سياحة اليخوت في مصر.





وأضاف "العناني"، خلال مداخلة تليونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه وجد في المحاولات القديمة لإيجاد سياحة اليخوت تحديات كبيرة، ولكن مصر لها موقع جغرافي متميز، وشواطئها مميزة ومن أجمل شواطئ العالم.



