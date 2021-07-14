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منتجعات ومصايف ومدينة للألعاب المائية.. ملامح جمال الجمهورية الجديدة
الأربعاء 14/يوليو/2021 - 07:59 ص
كريم وزيري
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كثيرا ما ارتبطت أشهر الصيف بالسفر لشواطئ ومدن ساحلية وعلى مدار سنوات كانت وجهات المصريين محدودة لعدد من المناطق والمحافظات منها الإسكندرية والغردقة ومطروح والساحل الشمالى، إلا انه خلال السنوات القليلة الماضية ومع قرب اعلان الجمهورية الثانية أصبحت هناك العديد من الوجهات البحرية والترفيهية التي تزامن بناءها وإنشاءها مع العديد من المدن الجديدة.
مدينة الألعاب المائية
وانشأت الدولة مدينة الألعاب المائية "الأكوابارك" والتي تقع ضمن المنطقة الترفيهية بمنتجع الجلالة السياحي، وتقع على مساحة 17 فدانا، وتتكون من 3 مباني عبارة عن كبائن خاصة بعدد 71 كبينة، كل واحدة عبارة عن دور أرضي ودور علوي.
كما تضم 10حمامات سباحة، منهم 5 حمامات للأطفال وحمام أمواج، مجهزين على أعلى مستوى وتم تنفيذهم بشكل عالمي تتناسب مع حجم المشروعات الموجودة في المنتجع.
وتضم "الأكوا بارك" 64 لعبة مائية من ضمنهم 46 لعبة مخصصة للأطفال، كما يوجد مبنى خاص يضم مطاعم ومحلات وكافتيريتين، لافتًا إلى أن الأكوا بارك تقع أمام الشاطئ مباشرة بطول 550 متر، ويوجد أمامها الممشي السياحي.
منتجع الجلالة
ويقع منتجع الجلالة الساحلى على الطريق الساحلى الواصل بين العين السخنة شمالا والزعفرانة جنوبا وتبلغ مساحة المنتجع 500 فدان ويطل مباشرة على البحر ويتضمن المشروع فندق نظام 5 نجوم على مساحة 9150 مترا ويتكون الفندق من بدروم وأرضى و4 أدوار متكررة ويضم 266 غرفة و24 جناحا فندقيا و4 مطاعم وقاعة متعدد الأغراض وتولت شركة المقاولون العرب تنفيذ الفندق و7 مشروعات أخرى داخل منتجع الجلالة الساحل.
ويضم المنتج أيضا حمام سباحة على مساحة 400 متر.
٧- جارى تنفيذ نافورة راقصة أمام الفندق وأماكن إنتظار تسع 400 سيارة ويشمل منتجع الجلالة الساحلى 26 فيلا بمساحة 300 متر مربع للفيلا الواحدة و72 شالية بمساحة 1180 متر مربع و48 شالية بمساحة 433 متر مربع ويتضمن المشروع 2 حمام سباحة للكبار والأطفال ومجمع مطاعم يشمل 172 مطعما.
فندق ومنتجع الفرسان
ويعتبر منتجع الفرسان أحدث المشروعات القومية المقامة على أرض الإسماعيلية ويعد المنتجع مشروعًا سياحيًا متكاملًا، وبه ملحق تجاري وتسويقي والمنتجع قريب من مقر استراحة جزيرة الفرسان الرئاسية ويطل على قناتي السويس الحالية والجديدة وبه مراس سياحية عالمية ويوجد في المنتجع فندق 5 نجوم و307 وحدات فندقية بمساحة 38 فدانًا بمدينة الإسماعيلية غرب قناة السويس كما يضم ناديًا اجتماعيًا ثقافيًا رياضيًا على مساحة 40 فدانًا ويحتوي على مركز تجاري يتكون من 100 وحدة تجارية متعددة الاستخدامات على مساحة 5 أفدنة.
الممشي السياحي الترفيهي بمدينة العلمين الجديدة
وفي مدينة العلمين الجديدة ماسة البحر المتوسط الجديدة تم الانتهاء من تشطيب نحو 1 كم من جهة الشرق، وتم الانتهاء من تشطيب المسار من جهة الغرب بطول حوالي 3 كم، وتم الانتهاء من تنفيذ المسار أمام المنطقة الترفيهية بطول ١٣٠٠ م، وتم الانتهاء من تشطيب 2800 م بالكامل من جهة الغرب، مزودة بمظلات خيمية، وتم زراعتها بالنخل، ويجرى الانتهاء من أعمال مشايات الخرسانة المطبوعة المؤدية إلى شاطئ البحر، وتم تسوية وفرد رمال الشاطئ لمسافة ٤ كم لإعطاء أكبر قدر من رؤية البحر والاستمتاع بمنظره الخلاب، وتم تجهيز وتسوية التبة أمام المنطقة الترفيهية وعمل ممشى بعرض ١٧ م أعلى التبة.
إلى جانب وجود مصاطب جلوس بتصميم حديث، لاستغلال التدرج الطبيعي للهضبة الجيرية الموجودة على الساحل، لتحقيق أقصى استفادة من العناصر الطبيعية المبهرة للمدينة، ويضم الدور الأرضى فوق الجراج العديد من النوافير، والشلالات، وشاشات العرض، والمطاعم والكافيتريات، والأماكن الترفيهية، وفروع البنوك، وفندق صغير للاستمتاع بأجمل رقعة بالساحل الشمالى الغربى، كما سيتم تنفيذ الحديقة المركزية، والتى تحتوى على أماكن ترفيهية، وأماكن جلوس، ومطاعم ومأكولات خفيفة.
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