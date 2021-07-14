منتجعات ومصايف ومدينة للألعاب المائية.. ملامح جمال الجمهورية الجديدة

كثيرا ما ارتبطت أشهر الصيف بالسفر لشواطئ ومدن ساحلية وعلى مدار سنوات كانت وجهات المصريين محدودة لعدد من المناطق والمحافظات منها الإسكندرية والغردقة ومطروح والساحل الشمالى، إلا انه خلال السنوات القليلة الماضية ومع قرب اعلان الجمهورية الثانية أصبحت هناك العديد من الوجهات البحرية والترفيهية التي تزامن بناءها وإنشاءها مع العديد من المدن الجديدة.





مدينة الألعاب المائية





وانشأت الدولة مدينة الألعاب المائية "الأكوابارك" والتي تقع ضمن المنطقة الترفيهية بمنتجع الجلالة السياحي، وتقع على مساحة 17 فدانا، وتتكون من 3 مباني عبارة عن كبائن خاصة بعدد 71 كبينة، كل واحدة عبارة عن دور أرضي ودور علوي.





كما تضم 10حمامات سباحة، منهم 5 حمامات للأطفال وحمام أمواج، مجهزين على أعلى مستوى وتم تنفيذهم بشكل عالمي تتناسب مع حجم المشروعات الموجودة في المنتجع.





وتضم "الأكوا بارك" 64 لعبة مائية من ضمنهم 46 لعبة مخصصة للأطفال، كما يوجد مبنى خاص يضم مطاعم ومحلات وكافتيريتين، لافتًا إلى أن الأكوا بارك تقع أمام الشاطئ مباشرة بطول 550 متر، ويوجد أمامها الممشي السياحي.





منتجع الجلالة





ويقع منتجع الجلالة الساحلى على الطريق الساحلى الواصل بين العين السخنة شمالا والزعفرانة جنوبا وتبلغ مساحة المنتجع 500 فدان ويطل مباشرة على البحر ويتضمن المشروع فندق نظام 5 نجوم على مساحة 9150 مترا ويتكون الفندق من بدروم وأرضى و4 أدوار متكررة ويضم 266 غرفة و24 جناحا فندقيا و4 مطاعم وقاعة متعدد الأغراض وتولت شركة المقاولون العرب تنفيذ الفندق و7 مشروعات أخرى داخل منتجع الجلالة الساحل.





ويضم المنتج أيضا حمام سباحة على مساحة 400 متر.