Advertisements

ارتفاع الرطوبة والحرارة.. الأرصاد تُحذر من طقس الأربعاء

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 01:57 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته على موقعها الرسمي، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 14 يوليو 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، محذرة من ارتفاع نسب الرطوبة ودرجات الحرارة.

وجاءت توقعات خبراء الهيئة كالتالي:

حالة الطقس نهارًا:
- طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
- ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من (2:4) درجات.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

الظواهر الجوية:
- شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طقس اليوم بوابة الفجر الفجر الطقس الان الطقس الارصاد اليوم الارصاد

أخبار تهمك

24 طعنة.. تفاصيل جديدة في مقتل سيدة على يد زوجها بالعجوزة

منذ حوالي 9 ساعات

حقيقة اقتراب الأهلي من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

خطورة كبيرة.. تحذير جديد من مستشار الرئيس للصحة بشأن كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

مستشار الرئيس يكشف سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 6 ساعات

المتهم بقتل زوجته بـ"زجاجة مكسورة" في أرض اللواء: كانت على علاقة بسائق سعودي

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يخطف الصفقة الذهبية من الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

هام من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن الموظفين

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من السكة الحديد بشأن محصل قطار منوف

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالب من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| دولة سلوفينيا تدعم مصر ب ٢٥٠ ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

"الصحة" تفجر مفاجأة مدوية عن مصحة شقيق رامي صبري

منذ أقل من ساعتين

واجب على إثيوبيا.. الولايات المتحدة تصدر أقوى تصريح بشأن السد

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة صادمة: 6 آلاف موظف بالجهاز الإداري طلبوا العلاج من الإدمان

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| هاني شاكر في أول ظهور له: "حسبي الله في بيروجوا شائعات كاذبة" (فيديو)

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الراحلين عن الأهلي بالموسم الجديد

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

الأرصاد تُصدر بيانًا مهمًا بشان طقس السبت

شبورة ورياح.. الأرصاد توضح تفاصيل طقس السبت

قبل ما تنزل.. بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس اليوم

حار رطب.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الإثنين

ارتفاع في نسب الرطوبة.. عاجل من الأرصاد حول طقس اليوم

عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:02 ص

"الصحة" تفجر مفاجأة مدوية عن مصحة شقيق رامي صبري

مستشار الرئيس يكشف سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز

08:13 م

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

06:01 م

هام من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن الموظفين

10:35 م

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالب من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

01:55 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس

عبد الحفيظ سعد
عبد الحفيظ سعد

عبدالحفيظ سعد يكتب: المال الحرام