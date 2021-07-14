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صفية العمري: "رفضت اتجوز وأدخل على أولادي راجل غريب" (فيديو)
الأربعاء 14/يوليو/2021 - 05:42 ص
كساب أحمد
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قالت الفنانة القديرة صفية العمري، إن شخصية "نازك السلحدار" في ليالي الحلمية لا تشبهها، لكنها تتطابق معها في قصة الشخصية التي أحبت رجلًا واحدًا فقط وهو "سليم البدري"
وتابعت "العمري"، خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الثلاثاء: "حبيت رجل واحد الفنان جلال عيسى فقط، ومحاولتش أتجوز تاني، لاني إستكفيت بس، وركزت في حياتي وحياة أولادي، وماحبتش ادخل عليهم راجل غريب ".
وأضافت: "اثناء حياتي مع زوجي جتلي أول فرصة بطولة في فيلم ورفضتها وقتها، لاني مكنتش عاوزة أمثل، ولم يكن هدفي التمثيل وقتها، ولا في نيتي، وأنا تزوجته قبل أن أكون ممثلة".
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