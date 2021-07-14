Advertisements

صفية العمري: "رفضت اتجوز وأدخل على أولادي راجل غريب" (فيديو)

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 05:42 ص
صفية العمري
صفية العمري
كساب أحمد
Advertisements
قالت الفنانة القديرة صفية العمري، إن شخصية "نازك السلحدار" في ليالي الحلمية لا تشبهها، لكنها تتطابق معها في قصة الشخصية التي أحبت رجلًا واحدًا فقط وهو "سليم البدري"

وتابعت "العمري"، خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الثلاثاء: "حبيت رجل واحد الفنان جلال عيسى فقط، ومحاولتش أتجوز تاني، لاني إستكفيت بس، وركزت في حياتي وحياة أولادي، وماحبتش ادخل عليهم راجل غريب ".

وأضافت: "اثناء حياتي مع زوجي جتلي أول فرصة بطولة في فيلم ورفضتها وقتها، لاني مكنتش عاوزة أمثل، ولم يكن هدفي التمثيل وقتها، ولا في نيتي، وأنا تزوجته قبل أن أكون ممثلة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لميس الحديدي صفية العمري بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

مفاجأة صادمة: 6 آلاف موظف بالجهاز الإداري طلبوا العلاج من الإدمان

منذ حوالي 21 ساعة

خطورة كبيرة.. تحذير جديد من مستشار الرئيس للصحة بشأن كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

بيان عاجل من السكة الحديد بشأن محصل قطار منوف

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالب من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

منذ حوالي 16 ساعة

حقيقة اقتراب الأهلي من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الراحلين عن الأهلي بالموسم الجديد

منذ حوالي 13 ساعة

مستشار الرئيس يكشف سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 10 ساعات

24 طعنة.. تفاصيل جديدة في مقتل سيدة على يد زوجها بالعجوزة

منذ حوالي 14 ساعة

"الصحة" تفجر مفاجأة مدوية عن مصحة شقيق رامي صبري

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يخطف الصفقة الذهبية من الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

موسيماني يطلب صفقتين في الأهلي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

المتهم بقتل زوجته بـ"زجاجة مكسورة" في أرض اللواء: كانت على علاقة بسائق سعودي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| دولة سلوفينيا تدعم مصر ب ٢٥٠ ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

هام من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن الموظفين

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة يرصد صفقة نارية في خط الوسط

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

بعد إحراج صفية العمري لمؤشرات البحث عن عيد ميلادها.. ما لا تعرفه عن حياتها الفنية والشخصية

صفية العمري: تعبت نفسيا بعد فشل الجزء السادس من "ليالي الحلمية"

إيمان كمال تكتب: الملك يحيى الفخرانى: «ولىّ الدراما وشيطانها»

"متواضع".. الإعلامية أسماء مصطفى تتحدث رؤيتها لرئيس الوزراء

"سهير رمزي تسببت في طلاقي".. إلهام شاهين تكشف قصة انفصالها عن المنتج عادل حسني

اتجوزت عشان محرومة !

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:02 ص

"الصحة" تفجر مفاجأة مدوية عن مصحة شقيق رامي صبري

مستشار الرئيس يكشف سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز

08:13 م

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

06:01 م

هام من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن الموظفين

10:35 م

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالب من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

01:55 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس

عبد الحفيظ سعد
عبد الحفيظ سعد

عبدالحفيظ سعد يكتب: المال الحرام