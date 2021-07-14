مشاهير "السوشيال ميديا" يجتمعون في المتحف القومي للحضارة (صور)

اجتمع اليوم عدد من مشاهير "السوشيال ميديا" المصريين في المتحف القومي للحضارة المصرية حيث استمعوا لشرح مفصل حول المتحف، ومقتنياته وسيناريو العرض الخاص به، والذي حاز انبهارهم وإعجابهم.





واستضاف المتحف أسما رؤوف، ورانيا يحي، ومعتز محمد، وإيمي شاهين، حيث يتمتع كل منهم بعدد كبير من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي سواء "الفيسبوك" أو "انستجرام" أو "تويتر" أو اليوتيوب.





ورافقت كاميرا " الفجر " المجموعة التي استمعت لشرح مفصل وتفصيلي حول مقتنيات المتحف من الدكتور سيد أبوالفضل المسؤول عن قاعات العرض في المتحف، والذي استعرض مقتنيات المتحف عبر العصور بدءًا من عصور ما قبل التاريخ مرورًا بالعصر المصري القديم والعصر اليوناني روماني، والفترة القبطية والعصر الإسلامي ثم العصر الحديث.





كما اصحب أبوالفضل المجموعة في جولة بقاعة المومياوات الملكية، والتي تضم 22 مومياء لملوك ملكات مصر القديمة، إضافة إلى 17 تابوتًا تخص تلك المومياوات، حيث استمعوا لشرح تفصيلي عن تاريخ تلك المومياوات وصلة القرابة بينهم وظروف حكمهم لمصر القديمة.



