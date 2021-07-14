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مشاهير "السوشيال ميديا" يجتمعون في المتحف القومي للحضارة (صور)

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 03:03 ص
المشاهير في المتحف
المشاهير في المتحف
حسام زيدان
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اجتمع اليوم عدد من مشاهير "السوشيال ميديا" المصريين في المتحف القومي للحضارة المصرية حيث استمعوا لشرح مفصل حول المتحف، ومقتنياته وسيناريو العرض الخاص به، والذي حاز انبهارهم وإعجابهم.

واستضاف المتحف أسما رؤوف، ورانيا يحي، ومعتز محمد، وإيمي شاهين، حيث يتمتع كل منهم بعدد كبير من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي سواء "الفيسبوك" أو "انستجرام" أو "تويتر" أو اليوتيوب.

ورافقت كاميرا "الفجر" المجموعة التي استمعت لشرح مفصل وتفصيلي حول مقتنيات المتحف من الدكتور سيد أبوالفضل المسؤول عن قاعات العرض في المتحف، والذي استعرض مقتنيات المتحف عبر العصور بدءًا من عصور ما قبل التاريخ مرورًا بالعصر المصري القديم والعصر اليوناني روماني، والفترة القبطية والعصر الإسلامي ثم العصر الحديث.

كما اصحب أبوالفضل المجموعة في جولة بقاعة المومياوات الملكية، والتي تضم 22 مومياء لملوك ملكات مصر القديمة، إضافة إلى 17 تابوتًا تخص تلك المومياوات، حيث استمعوا لشرح تفصيلي عن تاريخ تلك المومياوات وصلة القرابة بينهم وظروف حكمهم لمصر القديمة.

والتقط مشاهير "السوشيال ميديا" عددًا كبيرًا من الصور لمختلف مقتنيات المتحف، عدا غرفة المومياوات الملكية حيث التصوير ممنوع احترامًا لخصوصية ملوك مصر القديمة، وحرصوا على تسجيل عدد من الفيديوهات لمقتنيات المتحف مصحوبة بشرح الدكتور سيد أبوالفضل.
مشاهير "السوشيال ميديا" يجتمعون في المتحف القومي للحضارة (صور)
مشاهير "السوشيال ميديا" يجتمعون في المتحف القومي للحضارة (صور)
مشاهير "السوشيال ميديا" يجتمعون في المتحف القومي للحضارة (صور)
مشاهير "السوشيال ميديا" يجتمعون في المتحف القومي للحضارة (صور)
مشاهير "السوشيال ميديا" يجتمعون في المتحف القومي للحضارة (صور)
مشاهير "السوشيال ميديا" يجتمعون في المتحف القومي للحضارة (صور)

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مصر متحف الحضارة الفجر السياحة والاثار السوشيال ميديا الاثار اسما رؤوف

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