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الغضبان: ميناء بورسعيد البري مميكن بنسبة 100% (فيديو)

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 06:14 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشف اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، تفاصيل ميناء بورسعيد البري، قائلًا إن مكان ميناء بورسعيد البري كان من أكبر المناطق العشوائية في المحافظة قبل عامين.

وأضاف "الغضبان"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية آية عبد الرحمن، على فضائية "إكسترا نيوز"، أن محور 30 يونيو على بعد أمتار من الميناء، لافتًا إلى أنهم خططوا أن يخدم الميناء أكبر عدد من سكان محافظة بورسعيد.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أنهم قاموا بميكنة ميناء بورسعيد البري بنسبة 100%، موضحًا أن التشغيل التجريبي سيكون قبل عيد الأضحى.

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