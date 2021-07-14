الغضبان: ميناء بورسعيد البري مميكن بنسبة 100% (فيديو)

كشف اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، تفاصيل ميناء بورسعيد البري، قائلًا إن مكان ميناء بورسعيد البري كان من أكبر المناطق العشوائية في المحافظة قبل عامين.





وأضاف "الغضبان"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية آية عبد الرحمن، على فضائية "إكسترا نيوز"، أن محور 30 يونيو على بعد أمتار من الميناء، لافتًا إلى أنهم خططوا أن يخدم الميناء أكبر عدد من سكان محافظة بورسعيد.



