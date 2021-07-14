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مستشار الرئيس: حالة دلال عبد العزيز لم تتحسن لهذا السبب

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 07:58 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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كشف الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، عن سبب عدم تماثل الفنانة دلال عبد العزيز للشفاء، رغم سلبية مسحة كورونا.

وقال مستشار الرئيس للشؤون الصحية، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إن المضاعفات الكبيرة التي تحدث بعد كورونا موجودة ولكنها ليست كبيرة، موضحًا أن هناك 25 عرضًا قد يحدث ما بعد كورونا منها أسبابا نفسية وعصبية، وهناك مضاعفات تحدث في الجهاز التنفسي مثل التلفيات التي تحدث في الرئة بعد الإصابة بكورونا.

ولفت إلى أن مضاعفات كورونا قد تمتد وتترك صعوبة في التنفس والحركة، رغم التماثل للشفاء من فيروس كورونا، وعلاج هذه المضاعفات قد يحتاج إلى وقت طويل، وهذا يرجع لعدة أسباب منها: قوة الإصابة أو قوة الجهاز المناعي أو أي مشاكل صحية للمصاب.

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