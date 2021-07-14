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"صوتي راح من الصراخ".. سيدة قطار منوف تكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 08:00 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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كشفت هناء زكي، الشهيرة بسيدة قطار منوف، وبطلة فيديو اعتداء كمسري قطار على مواطن، تفاصيل جديدة عن الواقعة، قائلة: " فوجئت بأن الناس بتقول إن مساعد الكمسري، ضرب الرجل بالقلم، عشان زود محطة زيادة عن ثمن التذكرة، وحدثت الواقعة في قرية "الحامول".. الكمسري كان بيقول للراجل طلع 21 جنيه فرق التذكرة، فقال له والله العظيم ما معايا فلوس".

وتابعت "زكي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on "، مساء الاثنين، أن بعض الركاب عرضوا دفع الأموال الغرامة المطلوبة من مواطن في القطار، لكن الكمسري رفض هذا الأمر، معقبة: "الراجل قال للكمسري هدفع الفرق في المحطة لما أوصل البلد، فرد عليه الكمسري بالقول: "والله ما أنت نازل ولازم أسلمك للشرطة، وعندما بادرت بعرض دفع الفرق وقلت له حرام عشان بنته اللي بتعيط، وقطعت قلوب كل الركاب، فرد قائلًا: "لا مش هاخد غير منه، هو ولو ما جبش هوديه الشرطة".

وأضافت: "صوتي راح من الصراخ، لأن الكمسري استفزني لرفضه أخذ الفلوس، وبيقول لا لازم اسلمه، ولازم يتحقق معاه عشان نعرف هو تبع مين أصلًا، ليه بيعمل كده ولصالح مين"، مؤكدة أن تطبيق القانون في تحصيل الثمن الخاص بالتذكرة لابد أن يكون بروح القانون".

وقالت سيدة قطار منوف: "هل فيه نص في القانون بيقول لازم تبقى الفلوس من جيبه؟ ما أنا عرضت وهو اللي كان عايز يواصل في المشكلة".



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