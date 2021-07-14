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ميدو يكشف حقيقة طرد عمرو وردة من مران باوك

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 12:30 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، حقيقة ما تم تداوله بشأن طرد عمرو وردة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باوك اليوناني، من مران فريقه أمس الثلاثاء.

وأكد ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أنه تحدث مع عمرو وردة، ونفى اللاعب ما تردد عن عدم التزامه وطرده من مران باوك.

وكانت تقارير صحفية يونانية، أكدت أن رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق باوك، قام بطرد وردة من مران الفريق بسبب مخالفة تأديبية، وهو ما اعترض عليه اللاعب، وقام بركل زجاجة المياه غاضبًا قبل الخروج من المران.

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