علي محمد علي : موسيماني حقق أهدافه مع الأهلي ولا مبرر للهجوم عليه

أكد علي محمد علي المعلق الرياضي بقنوات Bien Sports ، أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي يسير بخطى ثابتة حتى الآن ، مشيراً إلى أنه حقق أهدافه منذ توليه قيادة القلعة الحمراء .





وقال علي في تصريحات لبرنامج ’’البريمو": "موسيماني نجح في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي على حساب الزمالك، ثم التتويج بكأس مصر على حساب طلائع الجيش ، ويقترب من حصد اللقب الإفريقي هذا الموسم وهو ما يجعله على أعتاب تحقيق إنجازاً قارياً جديداً، وهو الهدف المطلوب داخل منظومة النادي الأهلي".





وأختتم علي : "لا أجد سبباً رئيسياً في الهجوم الغير مبرر من بعض الجمهور على الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، فهو ناجح حتى الآن في تحقيق الأهداف المطلوبة منذ قدومه إلى تدريب الفريق".



