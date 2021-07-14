Advertisements

محاكمة نجم منتخب ألمانيا

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 12:30 ص
بوابة الفجر
Advertisements
يمثل جيروم بواتينج، لاعب المنتخب الألماني السابق، أمام محكمة محلية في سبتمبر المقبل للرد على تهمة اعتداء.

وقال كلاوس-بيتر يونجست المتحدث الرسمي باسم المحكمة اليوم الثلاثاء أنه من المقرر أن تبدأ المحاكمة يوم 9 سبتمبر.

ولم يتم تحديد مواعيد لجلسات المحاكمة الإضافية في البداية، مما يعني انه الحكم قد يصدر في ذات اليوم.

ووفقا للمحكمة فإن الميعاد الأساسي، الذي كان محددا له ديسمبر الماضي، تم تأجيله لأن الشاهد كان "تم منعه من المثول أمامها بسبب جائحة كورونا".

واتهم مكتب المدعي العام مدافع بايرن ميونخ السابق وبطل العالم في 2014، بإلحاق أذى جسدي متعمد. ويزعم أنه أصاب صديقته خلال مشادة كلامية بينما كانا في عطلة.

ووفقا لتقارير من شبكة "دابليو.دي.ار" وصحيفة "سود دويتشه تسايتونج" العام الماضي، أكد محامو بواتينج في ذلك الوقت أن القضية كانت مسألة خاصة، تستند أساسا إلى مزاعم غير مثبتة من طرف ثالث.

ووفقا للمحكمة فإن عقوبة الأذى الجسدي يتم المعاقبة عليها بالغرامة أو الحبس لمدة تصل إلى خمسة أعوام.

وبدأ بواتينج اللعب لبايرن ميونخ في 2011 وانتهى عقده بنهاية يونيو الماضي ولم يتم تمديده.

أخبار تهمك

الزمالك يخطف الصفقة الذهبية من الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

خطورة كبيرة.. تحذير جديد من مستشار الرئيس للصحة بشأن كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

حقيقة اقتراب الأهلي من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الراحلين عن الأهلي بالموسم الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| دولة سلوفينيا تدعم مصر ب ٢٥٠ ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة صادمة: 6 آلاف موظف بالجهاز الإداري طلبوا العلاج من الإدمان

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل| هاني شاكر في أول ظهور له: "حسبي الله في بيروجوا شائعات كاذبة" (فيديو)

منذ أقل من ساعة

المتهم بقتل زوجته بـ"زجاجة مكسورة" في أرض اللواء: كانت على علاقة بسائق سعودي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالب من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

منذ حوالي 11 ساعة

هام من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن الموظفين

منذ ساعتين و 47 دقيقة

واجب على إثيوبيا.. الولايات المتحدة تصدر أقوى تصريح بشأن السد

منذ حوالي 3 ساعات

"الصحة" تفجر مفاجأة مدوية عن مصحة شقيق رامي صبري

منذ ساعة و 20 دقيقة

24 طعنة.. تفاصيل جديدة في مقتل سيدة على يد زوجها بالعجوزة

منذ حوالي 9 ساعات

مستشار الرئيس يكشف سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من السكة الحديد بشأن محصل قطار منوف

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:02 ص

"الصحة" تفجر مفاجأة مدوية عن مصحة شقيق رامي صبري

مستشار الرئيس يكشف سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز

08:13 م

هام من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن الموظفين

10:35 م

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

06:01 م

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالب من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

01:55 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس

عبد الحفيظ سعد
عبد الحفيظ سعد

عبدالحفيظ سعد يكتب: المال الحرام