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أتلتيكو مدريد يواصل محاولاته من أجل استعادة جريزمان

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 01:00 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن أتلتيكو مدريد الإسباني عرض لاعبًا جديدًا على برشلونة الإسباني من أجل استعادة نجمه السابق الفرنسي أنطوان جريزمان في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية .

وأشار موقع فوتبول إسبانيا إلى أن أتلتيكو مدريد يسعى لإستعادة جريزمان إلى صفوفه مرة أخرى وذلك بعد رحيله منذموسمين ولم يظهر بمستواه المعهود مع النادي الكتالوني.

ولفت الموقع الإسباني أن أنباء قوية ترددت مؤخرًا عن احتمالية عقد صفقة تبادلية بين برشلونة وأتلتيكو مدريد ينتقل بموجبهاجريزمان إلى أتلتيكو مدريد مقابل انتقال ساؤول إلى البرسا.

وأفاد الموقع الإسباني بأن برشلونة غير متحمس للتعاقد مع ساؤول في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية وهو ما دفع أتلتيكو مدريد لعرض لاعب جديد في محاولة لإغراء برشلونة.

وأكد الموقع الإسباني أن أتلتيكو مدريد مستعد للتخلي عن نجمه البرتغالي جواو فيليكس لصالح برشلونة مقابل استعادة جريزمان.

وألمح الموقع الإسباني أن مسئولي أتلتيكو مدريد يرون أن فيليكس فشل في التأقلم مع منظومة أتلتيكو مدريد ولم يقدم المستوى المأمول منه.

ونوه الموقع الإسباني أن فيليكس انضم إلى أتلتيكو مدريد في نفس فترة الانتقالات التي رحل خلالها جريزمان كأغلى صفقة في تاريخ النادي، حيث بلغت قيمة الصفقة 126 مليون يورو.

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