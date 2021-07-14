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الشروط والتفاصيل.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة التمويل العقاري

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 03:28 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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تأتي مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الأجل.

وتتضمن المبادرة تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عامًا.

شروط مبادرة التمويل العقاري

وتشترط المبادرة أن يكون المستفيد مصري الجنسية مع إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف، وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل، وأصحاب المعاشات من المبادرة بحيث لا يتعدى عمر العميل 75 عامًا بنهاية مدة التمويل.

كما يجب أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي، وأن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها.

أسعار الوحدات وسقف الدخل
وكشفت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، قائلة إن الصندوق يضع حدودًا للدخل وتراجع دوريًا من إعلان لآخر، موضحة أن شروط آخر إعلان لمحدودي الدخل هي؛ 4500 جنيه دخل للأعزب، و6000 جنيه للأسرة، وحدود أسعار الوحدات 350 ألف جنيه.

وأضافت "عبدالحميد"، خلال تصريحات خاصة، أن شروط الحصول على وحدة بالنسبة لمتوسطي الدخل هي أن يكون سقف سعر الوحدة مليون و400 ألف، وسقف الدخل 14000 جنيه للأسرة، و10000 جنيه للأعزب، لافتة إلى أن المبادرة على 30 عام وبفائدة 3% متناقصة، بالإضافة لدعم نقدي من سعر الوحدة لمنخفضي الدخل.

وحدات سكنية في المدن الجديدة
وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق، أنه غير مسموح للحاصلين على الوحدة التصرف بها؛ لأنها مدعومة من قبل الدولة للعميل المحتاج للعيش فيها وليس للمتاجرة، مشيرة إلى أنه يحق للعميل اختيار مكان الوحدة، بالإضافة إلى أنهم سيطرحون وحدات سكنية في المدن الجديدة وغيرها.

300 ألف عميل يستفيد من المبادرة
وذكرت أن عدد العملاء في هذه المبادرة قد يصل إلى 300 ألف عميل، مؤكدة أنه يجب أن تكون الوحدة السكنية مسجلة أو قابلة للتسجيل، ومرخصة وغير مخالفة، وأن يكون سن العمل من 21 إلى 50 عامًا في حالة الإسكان منخفض الدخل، أما متوسط الدخل فلا بد ألا يقل العمر عن 21 عامًا، ويحق لأصحاب المعاشات التقديم بها.

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