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بيان مهم من الأرصاد يُحذر من طقس اليوم

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 08:03 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا على موقعها الرسمي، تكشف من خلاله تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 14 يوليو 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، محذرة من ارتفاع نسب الرطوبة ودرجات الحرارة.

وجاءت توقعات خبراء الهيئة كالتالي:

حالة الطقس نهارًا:
- طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
- ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من (2:4) درجات.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

الظواهر الجوية:
- شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

بيان مهم من الأرصاد يُحذر من طقس اليوم
بيان مهم من الأرصاد يُحذر من طقس اليوم

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