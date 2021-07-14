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دوناروما يستعد لإعلان انضمامه إلى باريس سان جيرمان

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 01:30 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن حارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما يستعد لحسم خطوة انتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي خلال ساعات.

وأفادت شبكة راديو مونت كارلو الفرنسية بأن دوناروما سيصل إلى العاصمة الفرنسية غدا الأربعاء من أجل التوقيع على عقد تبلغ مدته 5 سنوات مع النادي الباريسي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ميلان الإيطالي.

وأكدت الشبكة الفرنسية أن دوناروما سوف يلتقي الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي وزملائه الجدد في صفوف الفريق الفرنسيفي مقر التدريبات ثم يذهب لقضاء عطلته الصيفية بعد التتويج مع منتخب بلاده ببطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2020).

ولفتت الشبكة الفرنسية أن دوناروما سيحصل على راحة إضافية لذلك سيبدأ الكوستاريكي كيلور نافاس منافسات الموسم الجديد لأن حارس المرمى الإيطالي لن يشارك في فترة الإعداد.

وأشار ت الشبكة الفرنسية إلى أن دوناروما توج مع منتخب إيطاليا بلقب اليورو وفاز بجائزة أفضل لاعب في البطولة بعد تألقه على مدار البطولة وخصوصا في الأدوار الإقصائية.

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