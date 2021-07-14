بحضور محافظ أسيوط.. "محلية النواب" تناقش 12 طلب إحاطة اليوم

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعًا لها، اليوم الأربعاء، وذلك لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المُقدمة من النواب بشأن الخدمات المختلفة في دوائرهم، بحضور اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وجاءت هذه الطلبات كالتالي:





1- طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين: محمد حمدي دسوقي، ياسر عمر شيبه، بشأن عدم مطابقة أعمال رصف الشوارع بمراكز محافظة أسيوط المختلفة للمواصفات الفنية وخاصة مدينة أسيوط، والمدرجة بخطة هذا العام، ويتم تنفيذها حاليا، مما أدى إلى سوء حالة الطرق، وإهدار للمال العام.





2- طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن





الأول: عدم إصدار قرار تخصيص للأرض المحددة لإنشاء محطة رفع الصرف الصحي بقرية الشغبة- محافظة أسيوط، بالرغم من إنهاء تنفيذ أعمال توصيل المواسير بشوارع القرى بنسبة 60 %





الثاني: عدم تركيب الكاميرات بمدينة أسيوط – محافظة أسيوط، والتي تم تخصيصها للمحافظة منذ عدة سنوات بتكلفة 19 مليون جنيه.





3- طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة سناء السعيد، بشأن





الأول: عدم إدراج بعض قرى وتوابع مدينة ساحل سليم – محافظة أسيوط – بمبادرة حياة كريمة، وهى ( جزيرة ساحل سليم – الهدار)، وعزب (الورد – فهيم – النواجي – فرغلي صالح) وقرية (التناغة الغربية)، بالرغم من اختيار مركز ساحل سليم ضمن أعمال التطوير بالمبادرة.





الثاني: توقف أعمال لجان المعاينات بمحافظة أسيوط والتي تم تشكيلهاوفقًا لأحكام قانون التصالح في عض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم (17) لسنة 2019،وتعديله الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2020 تيجة عدم قيام المحافظة بصرف مستحقاتهم، فضلًا عن عدم توفير وسائل مواصلات لنقل أساتذة كلية الهندسة جامعة أسيوط لتسهيل عملهم بإجراء المعاينات، مما جعلهم يستقيلون من لجان المعاينات.





4- طلب الإحاطة المقدم من النائب الحسيني عيسى جلال، بشأن ضرورة إقامة كوبرى علوى يمر أعل مزلقات السكة الحديد بمركز صدفا - محافظة أسيوط، فضلًا عن ضرورة الاهتمام بالطرق الداخلية بالمركز، ومدى تأثير ذلك على سير حياة المواطنين.





5- طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن قيام محافظ أسيوط باستنزاف ميزانية المحافظة في رصف الطريق الدائري التابع للهيئة العامة للطرق والكباري بمبلغ 25 مليون جنيه مخصصة لرصف الشوارع الداخلية بالمحافظة، وذلك بالرغم من وجود شوارع كثيرة بالمحافظة تحتاج إلى رصف.





6- طلب الإحاطة المقدم من النائب حسام ماضي، بشأن تدنى مستوى النظافة وانتشار القمامة، وإشغالات الباعة الجائلين بمدينة منفلوط – محافظة أسيوط، فضلًا عن عدم رصف الشوارع، وتقاعس موظفي الوحدة المحلية عن مواجهة الاشغالات مما أدى إلى صعوبة سير المواطنين.





7- طلب الإحاطة المقدم من النائبة مريم عبدالملك القمص، بشأن سوء حالة النظافة بقرى ومدن محافظة أسيوط، على الرغم من وجود صناديق لجمع القمامة.





8- طلبي الإحاطة المقدمين من النائب إبراهيم نظير، بشأن





الأول: تهديد محافظة أسيوط بطرد المو اطنين مستأجري محلات سوق مركز القوصية، وإلغاء عقودهم المحررة منذ أكثر من 30 وتحرير عقود جديدة بأسعار تزيد على الأسعار القديمة بنسبة 500%، فضلًا عن المغالة في تقدير أسعار تقنين الأراضي الصحراوية التي قام المواطنين باستصلاحها، وذلك مقارنة بالمحافظات الأخرى، وتأخر المحافظة في إنشاء مواقف سيارات بالقوصية، ديروط ومنفلوط، بالرغم من التقدم بعدة طلبات في هذا الشأن خلال الفصل التشريعي السابق.



