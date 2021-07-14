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تامر حسني راعي الزي الرسمي للبعثة الأولمبية المصرية طوكيو 2021 (صور)

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 01:53 ص
بوابة الفجر
نور طلعت
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عُقِدت اللجنه الأولمبية المصرية منذ ساعات مؤتمر صحفي للكشف عن كافة التفاصيل الخاصة بالبعثة وللإعلان أيضًا عن الزي الرسمي  للبعثة الأولمبية المصريه طوكيو ٢٠٢١، وكانت المفاجأه إعلان المتحدث الرسمي للمؤتمر أن صاحب العلامه التجارية والراعي الرسمي لزي البعثة هو النجم  تامر حسني. 

وقد اُستقبل الفنان تامر حسني،  فور دخوله القاعة من قبل جميع المتواجدين بحفاوة شديدة، حيث قام بالقاء كلمة قصيرة  ليعبر عن سعادته البالغة باطلاق أول خط إنتاج أزياء له، وعن شرفه وفخره أن يكون هذا الزي هو الزي الرسمي للبعثة الأولمبية المصرية في طوكيو ٢٠٢١.

وأكد تامر، على حرصه الشديد على متابعه كافه تفاصيل الإنتاج بنفسه وأن تكون جودة القماش من أعلى وأفضل الخامات الايطالية في العالم، كي تظهر البعثه المصرية في أفضل شكل وصورة، كما تمنى الفوز لأبطال مصر و تحقيق ميداليات و أرقام قياسيه. 

وقام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضه بإلقاء كلمته التي أعرب من خلالها عن تقديره لاجهزه الدوله للدور الفعال للفنان تامر حسني دائماً في المناسبات القوميه، ثم بعد ذلك حضر تامر حفل عشاء مع الدكتور أشرف صبحي، و الدكتور هشام حطب رئيس اللجنه الأولمبية المصريه و سفير اليابان في مصر و أبطال مصر الاولمبيين.


تامر حسني راعي الزي الرسمي للبعثة الأولمبية المصرية طوكيو 2021 (صور)
تامر حسني راعي الزي الرسمي للبعثة الأولمبية المصرية طوكيو 2021 (صور)
تامر حسني راعي الزي الرسمي للبعثة الأولمبية المصرية طوكيو 2021 (صور)
تامر حسني راعي الزي الرسمي للبعثة الأولمبية المصرية طوكيو 2021 (صور)
تامر حسني راعي الزي الرسمي للبعثة الأولمبية المصرية طوكيو 2021 (صور)
تامر حسني راعي الزي الرسمي للبعثة الأولمبية المصرية طوكيو 2021 (صور)
تامر حسني راعي الزي الرسمي للبعثة الأولمبية المصرية طوكيو 2021 (صور)
تامر حسني راعي الزي الرسمي للبعثة الأولمبية المصرية طوكيو 2021 (صور)

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