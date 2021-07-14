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"فين الجرعة بتاعتي".. تفاصيل مشاجرة انتهت بمقتل شاب على يد صديقه في الدقي

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 02:17 ص
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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كشفت تحقيقات النيابة في واقعة مقتل شاب على يد صديقه، في منطقة الدقي بمحافظة الجيزة، عن تفاصيل المشاجرة التي وقعت بينهما قبل مقتل أحدهما على يد الآخر، بسبب جرعة هيروين.

واوضحت التحقيقات أن المتهم كان لديه جرعتين (تذكرتين) هيروين فأعطى صديقه واحدة، ووضع الأخرى امامه لكي يتعاطاها بعد الانتهاء من مكالمة تليفونية كان يجريها.

وأشارت التحقيقات إلى أن الضحية استغل عدم انتباه صديقه وأخذ الجرعة، وبعد انتهاء المكالمة انتبه الجاني إلى عدم وجود جرعته، فاتهم صديقه بسرقتها، قائلا: "فين الجرعة بتاعتي"، وتشاجرا، وتطورت المشاجرة إلى إقدام المتهم على قتل صديقه، حيث ذهب مسرعًا إلى المطبخ وأخذ السكين وسدد لصديقه عدة طعنة قاتلة أنهى بها حياته.

وأمرت النيابة العامة العامة بشمال الجيزة، بحبس المتهم بقتل صديقه بسبب الخلاف على جرعة مخدرات في الدقي 4 أيام على ذمة التحقيق.

كما أمرت النيابة بعرض على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية حول الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا يفيد بمقتل شاب داخل إحدى الشقق السكنية بالدقي، وتبين أن صديقه وراء الواقعة التي وقعت نتيجة مشاجرة بالأيدي حدثت بينهما بسبب الخلاف على جرعة مخدرات.

وأوضح البلاغ أن المشاجرة بين الطرفين تطورت فدخل على إثرها أحدهما إلى المطبخ، واستل سكينًا، وتوجه إلى الضحية وسدد له طعنة في الصدر.

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