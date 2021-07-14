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رئيس لجنة الحكام يعلق على احتساب حكم مباراة الأهالي والمقاصة لهدف محمد شريف
الأربعاء 14/يوليو/2021 - 01:30 ص
حسام مجدي
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أكد وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن هدف محمد شريف في المقاصة تقديرية للحكم ومحمود عاشور سجل اللعبة بإسم مهاجم الأهلي وأيدنا قراره.
وقال وجيه أحمد في تصريحاته لبرنامج الماتش عبر فضائية صدى البلد إلى أن الأهداف العكسية تسجل باسم المدافع إذا ما حاول تشتيت الكرة وأخطأ وأحرزها في مرماه.
وأتم أن محمود عاشور تواصل مع لجنة الحكام للاستفسار عن مصير هدف محمد شريف أمام المقاصة.
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