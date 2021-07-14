رئيس لجنة الحكام يعلق على احتساب حكم مباراة الأهالي والمقاصة لهدف محمد شريف





أكد وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن هدف محمد شريف في المقاصة تقديرية للحكم ومحمود عاشور سجل اللعبة بإسم مهاجم الأهلي وأيدنا قراره.





وقال وجيه أحمد في تصريحاته لبرنامج الماتش عبر فضائية صدى البلد إلى أن الأهداف العكسية تسجل باسم المدافع إذا ما حاول تشتيت الكرة وأخطأ وأحرزها في مرماه.





وأتم أن محمود عاشور تواصل مع لجنة الحكام للاستفسار عن مصير هدف محمد شريف أمام المقاصة.



