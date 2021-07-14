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نجم الأهلي السابق يتحدث عن حظوظ الأحمر في الفوز بدوري أبطال إفريقيا

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 02:00 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أكد أحمد أبو مسلم لاعب الأهلي السابق، أن لاعبي الأهلي قادرين على حسم لقب دوري أبطال أفريقيا والتتويج باللقب العاشر امام كايزر تشيفز في المباراة النهائية.

وقال أبو مسلم في تصريحاته لبرنامج الماتش عبر فضائية صدى البلد أن النادي الأهلي حامل اللقب واللاعبين لديهم الكثير من الخبرات لحسم المباراة.

واضاف أن الأهلي في حالة استقرار فني كبير في الفترة الأخيرة وهناك طموح لدى اللاعبين لتحقيق جميع البطولات المشاركين بها.

وتابع أن هناك منافسة كبيرة بين اللاعبين على اللعب في المشاركة بشكل أساسي مؤكدا أن الفريق مستقر هجوميًا بتواجد محمد شريف.

وأردف أن المباراة صعبة جدا ولن تكون سهلة على اللاعبين وبالأخص في الدقائق الأولى.

وأتم أنه يفضل استمرار أكرم توفيق في الجبهة اليمنى عن محمد هاني نظرا للاداء المميز الذي ظهر به خلال الفترة الماضية.

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