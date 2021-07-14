ليفربول يسعى لخطف نجم أتلتيكو مدريد في الميركاتو الصيفي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية ، عن نية ليفربول لتكرار محاولاته مع أتلتيكو مدريد، للتعاقد مع الإسباني ساؤول نيجويز، هذا الصيف.





وترددت أنباء خلال الأيام الماضية، تفيد بأن أتلتيكو مدريد رفض عرضًا من ليفربول لضم ساؤول نيجويز، مقابل 40 مليون يورو.





وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن ليفربول يرغب في الاستفادة من تعاقد أتلتيكو مع الأرجنتيني رودريجو دي باول، من أجل ضم ساؤول.





وأعلن أتلتيكو مدريد رسميًا، أمس الاثنين، تعاقد مع الأرجنتيني رودريجو دي باول، قادمًا من أودينيزي، مقابل 30 مليون جنيه إسترليني.





وساهم دي باول صاحب الـ27 عامًا مؤخرًا في تتويج منتخب الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا، على حساب منتخب البرازيل.





وأضافت الصحيفة، أن يورجن كلوب مدرب ليفربول، ما زال يبحث عن لاعب وسط جديد لتعويض رحيل الهولندي جورجينيو فينالدوم.





وأوضحت "ديلي ميل"، أنه من المتوقع أن يستمع أتلتيكو مدريد للعروض التي تزيد قيمتها عن 40 مليون يورو للتفريط في ساؤول نيجويز.





وارتبط اسم ساؤول نيجويز مؤخرًا أيضًا بالانتقال إلى برشلونة، في صفقة تبادلية تشمل الفرنسي أنطوان جريزمان.



