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يويفا يعاقب الاتحاد الإنجليزي بسبب نهائي اليورو

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 02:23 ص
بوابة الفجر
محمد أبوليلة
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بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إجراءات انضباطية بحق اتحاد الكرة الإنجليزي فيما يتعلق بكواليس المباراة النهائية ليورو 2020 على استاد ويمبلي.

وخلال المواجهة التي فازت فيها إيطاليا على إنجلترا 3 /2 بركلات الجزاء الترجيحية أمس الأول الأحد خرق مشجعون الإجراءات الأمنية واقتحموا استاد ويمبلي دون حمل تذاكر للمباراة.

ويواجه اتحاد الكرة الإنجليزي أربعة اتهامات تتمثل في اقتحام الجماهير للملعب، وإلقاء المقذوفات من قبل الجماهير وإحداث اضطرابات خلال عزف النشيد الوطني لإيطاليا بجانب إشعال الألعاب النارية.

ونقلت شبكة "سكاي سبورتس" بيان يويفا اليوم الثلاثاء ، وجاء فيه "بشكل منفصل ووفقا لقواعد الأخلاق والانضباط ليويفا ، جرى الاستعانة بمحقق لإجراء تحقيقات انضباطية بشأن ما حدث من قبل الجماهير داخل وحول الاستاد".

وجرى تغريم اتحاد الكرة الإنجليزي 25 آلف و630 جنيه استرليني بسبب المشاكل التي أحدثتها الجماهير ، ومن بينها توجيه شعاع ليزر صوب الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل في المربع الذهبي ليورو 2020 على استاد ويمبلي.

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