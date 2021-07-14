Advertisements

هاني رمزي يدعم صاحب واقعة قطار منوف ويدعوه لمسرحية "أبو العربي"

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 03:15 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
Advertisements
نشر الفنان هاني رمزي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيس بوك"، بوست يدعم فيه صاحب واقعة قطار منوف ويدعوه لمسرحيته الجديدة أبو العربي.

وعلق قائلا:"عايز أوصل للراجل اللى صاحب واقعه القطار لكى أدعوه هو بنته وأسرته لحضور مسرحيه أبو العربى فى العيد".

وتداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من داخل قطار منوف، حيث أظهر مشادة كلامية بين كمساري ومساعديه، مع إحدى السيدات (مصورة الفيديو)، قالت إنهم اعتدوا على مواطن بالصفع على وجهه أمام ابنته لخلاف على ثمن التذكرة، وعدم دفع الغرامة.

وظهرت السيدة وهي تخرج 50 جنيهًا قيمة الغرامة المالية، إلا أن الكمساري رفض، بينما توعدته السيدة بمعاقبتهم قانونيًا.

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك ينقض على نجم بيراميدز بفرمان كارتيرون

منذ حوالي 15 ساعة

خطورة كبيرة.. تحذير جديد من مستشار الرئيس للصحة بشأن كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

مستشار الرئيس يكشف سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 7 ساعات

"الصحة" تفجر مفاجأة مدوية عن مصحة شقيق رامي صبري

منذ حوالي 4 ساعات

واجب على إثيوبيا.. الولايات المتحدة تصدر أقوى تصريح بشأن السد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 10 ساعات

بيان عاجل من السكة الحديد بشأن محصل قطار منوف

منذ حوالي 13 ساعة

حقيقة اقتراب الأهلي من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

هام من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن الموظفين

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالب من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

منذ حوالي 14 ساعة

24 طعنة.. تفاصيل جديدة في مقتل سيدة على يد زوجها بالعجوزة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الراحلين عن الأهلي بالموسم الجديد

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة صادمة: 6 آلاف موظف بالجهاز الإداري طلبوا العلاج من الإدمان

منذ حوالي 18 ساعة

المتهم بقتل زوجته بـ"زجاجة مكسورة" في أرض اللواء: كانت على علاقة بسائق سعودي

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يخطف الصفقة الذهبية من الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل| دولة سلوفينيا تدعم مصر ب ٢٥٠ ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:02 ص

"الصحة" تفجر مفاجأة مدوية عن مصحة شقيق رامي صبري

مستشار الرئيس يكشف سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز

08:13 م

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

06:01 م

هام من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن الموظفين

10:35 م

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالب من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

01:55 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس

عبد الحفيظ سعد
عبد الحفيظ سعد

عبدالحفيظ سعد يكتب: المال الحرام