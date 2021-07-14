هاني رمزي يدعم صاحب واقعة قطار منوف ويدعوه لمسرحية "أبو العربي"

نشر الفنان هاني رمزي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيس بوك"، بوست يدعم فيه صاحب واقعة قطار منوف ويدعوه لمسرحيته الجديدة أبو العربي.



وعلق قائلا:"عايز أوصل للراجل اللى صاحب واقعه القطار لكى أدعوه هو بنته وأسرته لحضور مسرحيه أبو العربى فى العيد".



وتداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من داخل قطار منوف، حيث أظهر مشادة كلامية بين كمساري ومساعديه، مع إحدى السيدات (مصورة الفيديو)، قالت إنهم اعتدوا على مواطن بالصفع على وجهه أمام ابنته لخلاف على ثمن التذكرة، وعدم دفع الغرامة.



وظهرت السيدة وهي تخرج 50 جنيهًا قيمة الغرامة المالية، إلا أن الكمساري رفض، بينما توعدته السيدة بمعاقبتهم قانونيًا.