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طارق سليمان عن نهائي إفريقيا: لاعبو الأهلي أمامهم بطولة سيقاتلوا لتحقيقها

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 02:25 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أكد طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الأهلي السابق، أن اللاعبين يجب أن يتعاملوا بمنتهى الجدية أمام كايزر تشيفز.

وقال طارق خلال حواره ببرنامج الماتش : "فريق كايزر تشيفز منظم دفاعيا ويجب إحترامه".

وأكمل: "نغمة مواجهة سهلة بعيدة عن أذهان لاعبي الأهلي الأن .. أمامهم بطولة سيقاتلوا لتحقيقها".

وتابع: "تحدثت مع الشناوي بعد مباراة بيراميدز وعلمت منه تفاصيل الخطأ وسببه".

وأتم طارق سليمان حديثه قائلا: "بدر بانون تسبب في ارتباك الشناوي أثناء خطأ مباراة بيراميدز".

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