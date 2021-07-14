طارق سليمان عن نهائي إفريقيا: لاعبو الأهلي أمامهم بطولة سيقاتلوا لتحقيقها

أكد طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الأهلي السابق، أن اللاعبين يجب أن يتعاملوا بمنتهى الجدية أمام كايزر تشيفز.





وقال طارق خلال حواره ببرنامج الماتش : "فريق كايزر تشيفز منظم دفاعيا ويجب إحترامه".





وأكمل: "نغمة مواجهة سهلة بعيدة عن أذهان لاعبي الأهلي الأن .. أمامهم بطولة سيقاتلوا لتحقيقها".





وتابع: "تحدثت مع الشناوي بعد مباراة بيراميدز وعلمت منه تفاصيل الخطأ وسببه".





وأتم طارق سليمان حديثه قائلا: "بدر بانون تسبب في ارتباك الشناوي أثناء خطأ مباراة بيراميدز".



