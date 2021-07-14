حمو بيكا بالعوامة في الساحل في أحدث ظهور له





نشر مطرب المهرجانات الشهير حمو بيكا، عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة له في حمام السباحة.وعلق قائلا: "ضحكتي في الصور جميلة بس في الحقيقة أحلى".وتفاعل معه الجمهور وانهالت التعليقات مثل "يا بيكا يا جامد"، "أحلا بيكا".وعلي جانب آخر قد نشر مطرب المهرجانات الشهير عمر كمال عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" فيديو له ولحمو بيكا أثناء عملهم علي إحدى الاغاني، وظهر بيكا وهو مستاءا لأن عمر قطع عليه إجازته.