Advertisements

فرج عامر يتهم اتحاد الكرة بتأخير صفقة الفريق المنتظرة

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 02:45 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
Advertisements
كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة عن تباطؤ اتحاد الكرة في تسليم نماذج العقود الجديدة الخاصة بتعاقدات الموسم الجديد، وهي ما فوت على ناديه فرصة التعاقد مع عبد الله مجدي لاعب المقاصة والذي بات على أعتاب الانتقال إلى بيراميدز.

وكتب رئيس سموحة عبر حسابه عبى موقع "فيس بوك": " اول من تقدم لشراء عبد الله مجدي علي نفقتي الخاصة لنادي سموحة من نادي المقاصة وتم الموافقة علي ذلك واتحاد كرة القدم تباطأ في تسليمنا العقود الجديدة، وعندما تقدم نادي بيراميدز  سلموهم العقود الجديدة فورا".

ونجح نادى بيراميدز فى إنهاء كل التفاصيل مع نظرائهم فى نادى مصر للمقاصة للتعاقد مع عبد الله مجدى جناح الفريق الفيومى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتمكن الفريق السماوي في حسم أولى صفقاته استعداداً للموسم الجديد، ودخل الناديان فى مفاوضات مع اللاعب منذ أيام قليلة بناء على رغبة اليونانى جونيس المدير الفنى لبيراميدز الذى طلب التعاقد مع اللاعب لإعجابه الشديد بقدراته الفنية والبدنية.

واتفق بيراميدز والمقاصة على الخطوط العريضة للصفقة حيث من المنتظر أن يوقع اللاعب لمدة خمسة مواسم على أن يتم الإعلان عن الصفقة فى عضون 48 ساعة عقب وصول الاستغناء الرسمى من المقاصة لبيراميدز.

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الراحلين عن الأهلي بالموسم الجديد

منذ حوالي 10 ساعات

24 طعنة.. تفاصيل جديدة في مقتل سيدة على يد زوجها بالعجوزة

منذ حوالي 10 ساعة

مستشار الرئيس يكشف سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| دولة سلوفينيا تدعم مصر ب ٢٥٠ ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

خطورة كبيرة.. تحذير جديد من مستشار الرئيس للصحة بشأن كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالب من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

منذ حوالي 13 ساعة

المتهم بقتل زوجته بـ"زجاجة مكسورة" في أرض اللواء: كانت على علاقة بسائق سعودي

منذ حوالي 11 ساعة

حقيقة اقتراب الأهلي من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

"الصحة" تفجر مفاجأة مدوية عن مصحة شقيق رامي صبري

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من السكة الحديد بشأن محصل قطار منوف

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يخطف الصفقة الذهبية من الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

هام من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن الموظفين

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة صادمة: 6 آلاف موظف بالجهاز الإداري طلبوا العلاج من الإدمان

منذ حوالي 18 ساعة

"فين الجرعة بتاعتي".. تفاصيل مشاجرة انتهت بمقتل شاب على يد صديقه في الدقي

منذ 42 دقيقة

عاجل.. الزمالك ينقض على نجم بيراميدز بفرمان كارتيرون

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:02 ص

"الصحة" تفجر مفاجأة مدوية عن مصحة شقيق رامي صبري

مستشار الرئيس يكشف سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز

08:13 م

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

06:01 م

هام من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن الموظفين

10:35 م

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالب من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

01:55 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس

عبد الحفيظ سعد
عبد الحفيظ سعد

عبدالحفيظ سعد يكتب: المال الحرام