فرج عامر يتهم اتحاد الكرة بتأخير صفقة الفريق المنتظرة

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة عن تباطؤ اتحاد الكرة في تسليم نماذج العقود الجديدة الخاصة بتعاقدات الموسم الجديد، وهي ما فوت على ناديه فرصة التعاقد مع عبد الله مجدي لاعب المقاصة والذي بات على أعتاب الانتقال إلى بيراميدز.





وكتب رئيس سموحة عبر حسابه عبى موقع "فيس بوك": " اول من تقدم لشراء عبد الله مجدي علي نفقتي الخاصة لنادي سموحة من نادي المقاصة وتم الموافقة علي ذلك واتحاد كرة القدم تباطأ في تسليمنا العقود الجديدة، وعندما تقدم نادي بيراميدز سلموهم العقود الجديدة فورا".





ونجح نادى بيراميدز فى إنهاء كل التفاصيل مع نظرائهم فى نادى مصر للمقاصة للتعاقد مع عبد الله مجدى جناح الفريق الفيومى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وتمكن الفريق السماوي في حسم أولى صفقاته استعداداً للموسم الجديد، ودخل الناديان فى مفاوضات مع اللاعب منذ أيام قليلة بناء على رغبة اليونانى جونيس المدير الفنى لبيراميدز الذى طلب التعاقد مع اللاعب لإعجابه الشديد بقدراته الفنية والبدنية.





واتفق بيراميدز والمقاصة على الخطوط العريضة للصفقة حيث من المنتظر أن يوقع اللاعب لمدة خمسة مواسم على أن يتم الإعلان عن الصفقة فى عضون 48 ساعة عقب وصول الاستغناء الرسمى من المقاصة لبيراميدز.



